https://sputnik-georgia.ru/20220205/veter-sorval-kryshu-s-doma-prestarelykh-na-vostoke-gruzii-264180160.html

Ветер сорвал крышу с дома престарелых на востоке Грузии

Ветер сорвал крышу с дома престарелых на востоке Грузии

В настоящее время сотрудники спасательной службы расчищает территорию от обвалившихся строительных материалов

2022-02-05T18:39+0400

2022-02-05T18:39+0400

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ТБИЛИСИ, 5 фев - Sputnik. В селе Бодбисхеви (регион Кахети) сильный ветер сорвал крышу со здания, в котором расположен дом престарелых, сообщает мэрия Сигнахского района.По словам директора, ни один из жильцов и сотрудников дома престарелых не пострадал. С обстановкой на месте уже ознакомился первый заместитель мэра муниципалитета Давид Дурглишвили. В настоящее время идет расчистка дороги и двора от обвалившихся строительных материалов, сказано в сообщении.По данным телеканала "Рустави 2" в доме престарелых живут 14 человек. Деньги на восстановление крыши будут выделены из резервного фонда района, Здание принадлежит общинной организации "Обеспеченная старость".С пятницы в Восточной Грузии дует сильный порывистый ветер - до 25 метров в секунду. Синоптики обещают, что в воскресенье ветер стихнет до 15 метров в секунду.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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