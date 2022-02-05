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Ветер сорвал крышу с дома престарелых на востоке Грузии
Ветер сорвал крышу с дома престарелых на востоке Грузии
В настоящее время сотрудники спасательной службы расчищает территорию от обвалившихся строительных материалов
2022-02-05T18:39+0400
2022-02-05T18:39+0400
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ТБИЛИСИ, 5 фев - Sputnik. В селе Бодбисхеви (регион Кахети) сильный ветер сорвал крышу со здания, в котором расположен дом престарелых, сообщает мэрия Сигнахского района.По словам директора, ни один из жильцов и сотрудников дома престарелых не пострадал. С обстановкой на месте уже ознакомился первый заместитель мэра муниципалитета Давид Дурглишвили. В настоящее время идет расчистка дороги и двора от обвалившихся строительных материалов, сказано в сообщении.По данным телеканала "Рустави 2" в доме престарелых живут 14 человек. Деньги на восстановление крыши будут выделены из резервного фонда района, Здание принадлежит общинной организации "Обеспеченная старость".С пятницы в Восточной Грузии дует сильный порывистый ветер - до 25 метров в секунду. Синоптики обещают, что в воскресенье ветер стихнет до 15 метров в секунду.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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Ветер сорвал крышу с дома престарелых на востоке Грузии
18:39 05.02.2022 (обновлено: 18:40 05.02.2022) Подписаться на
В настоящее время сотрудники спасательной службы расчищает территорию от обвалившихся строительных материалов
ТБИЛИСИ, 5 фев - Sputnik. В селе Бодбисхеви (регион Кахети) сильный ветер сорвал крышу со здания, в котором расположен дом престарелых, сообщает мэрия Сигнахского района.
По словам директора, ни один из жильцов и сотрудников дома престарелых не пострадал.
С обстановкой на месте уже ознакомился первый заместитель мэра муниципалитета Давид Дурглишвили. В настоящее время идет расчистка дороги и двора от обвалившихся строительных материалов, сказано в сообщении
.
По данным телеканала "Рустави 2" в доме престарелых живут 14 человек. Деньги на восстановление крыши будут выделены из резервного фонда района,
Здание принадлежит общинной организации "Обеспеченная старость".
С пятницы в Восточной Грузии дует сильный порывистый ветер - до 25 метров в секунду. Синоптики обещают, что в воскресенье ветер стихнет до 15 метров в секунду.
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