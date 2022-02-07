https://sputnik-georgia.ru/20220207/minkultury-gruzii-nazval-vyyavlennye-v-rabote-natsionalnogo-muzeya-narusheniya-264199969.html

Минкультуры Грузии назвало выявленные в работе Национального музея нарушения

Минкультуры Грузии назвало выявленные в работе Национального музея нарушения

В Национальном музее отсутствуют механизмы контроля, обеспечивающие соответствие условий защиты музейного имущества, заявляет министерство 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T09:01+0400

2022-02-07T09:01+0400

2022-02-07T09:57+0400

грузия

новости

культура

национальный музей грузии

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Служба государственного аудита опубликовала отчет о деятельности Национального музея Грузии и обнаруженных в ней нарушениях, которые Минкультуры определил как "грубые".Служба госаудита опубликовала отчет о деятельности Национального музея Грузии 4 февраля. Плановая проверка включает период деятельности музея с 2018-2020 годы. В Минкультуре данные проверки аудита расценили как "зеленый свет" для продолжения начатых ведомством реформ.По данным ведомства, согласно опубликованному отчету, среди нарушений выявлены: нарушение сроков экспозиции музейных экспонатов; некоторые фонды музея вообще не проводили описи экспонатов, что делало невозможным идентификацию конкретных экспонатов; в ряде случаев музейные экспонаты размещались в неудовлетворительных условиях, например, на чердаках или подвалах, Некоторые фонды не были оборудованы надлежащей системой вентиляции и кондиционирования воздуха, что создавало риск повреждения экспонатов.Судьбой пропавших из музея экспонатов займутся следственные органы Грузии – министр >>"В отчете также говорится, что в Национальном музее нет единой базы данных для учета экспонатов. В Национальном музее отсутствуют механизмы контроля, обеспечивающие соответствие условий защиты музейного имущества и бухгалтерского учета применимым нормам. Это увеличивает риски мошенничества, физического повреждения экспонатов", – говорится в сообщении.Согласно отчету, из вывезенных из Национального музея на время на различные выставочные площадки 944 экспонатов были возвращены 584, срок пребывания продлен для 360 , из них для 321 – дважды на год.В отчете также говорится о нецелевом использовании бюджетных средств и отражено несколько фактов. Среди них отмечается, что в рассматриваемый период Национального музея действовало 16 договоров аренды, заключенных в предыдущие годы."По состоянию на 1 января 2018 года дебиторская задолженность арендаторов составила 32 915 лари, которая на 1 января 2021 года увеличилась на 346 245 лари до 379 160 лари (из которых 241 083 лари – основная сумма, 138 077 лари – проценты). Большая часть этой суммы подлежит списанию", – говорится в сообщении.Экспонаты не пропадали - в Национальном музее Грузии ответили на заявление министра >>Действия Национального музея названы "нецелесообразным и неправомерным расходованием государственных средств".О разногласиях между Минкультуры Грузии и руководством Национального музея стало известно в декабре прошлого года, когда глава ведомства Тея Цулукиани заявила, о пропаже десятка экспонатов. Так, по ее словам, из 117 ценных картин, вывезенных из Грузии и переданных посольствам страны за рубежом в период с 1999-2010 годы, вероятно, пропали 53. И все это, по ее слова, произошло до 2012 года во времена правления Михаила Саакашвили.В ответ руководство Национального музея в конце января опубликовало заявление о том, ни один из экспонатов, хранившихся в музеях, входящих в состав Национального музея Грузии, не был потерян со дня его основания.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, культура, национальный музей грузии, министерство культуры, спорта и молодежи грузии