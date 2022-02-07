https://sputnik-georgia.ru/20220207/parlament-gruzii-mozhet-lishitsya-srazu-trekh-oppozitsionerov-264223044.html

Парламент Грузии может лишиться сразу трех оппозиционеров

Парламент Грузии может лишиться сразу трех оппозиционеров

Пока досрочное прекращение полномочий депутатам Нателашвили, Хоштария и Джапаридзе поддержал только парламентский комитет 07.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-07T17:24+0400

2022-02-07T17:24+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев – Sputnik. Комитет по процедурным вопросам парламента Грузии принял решение о досрочном прекращении полномочий трех оппозиционных депутатов – лидера Лейбористской партии Шалвы Нателашвили, лидера партии "Дроа" Элене Хоштария и лидера партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе.Положительный вердикт комитета будет представлен на заседании парламента на следующей неделе, после чего вопрос вынесут на голосование.Для принятия решения необходимо согласие большинства депутатов по каждому из оппозиционеров в отдельности.Суд избрал меру пресечения для депутата парламента Грузии от "Нацдвижения">>Хоштария и Нателашвили лишаются мандатов из-за систематического неучастия в работе парламента. По Конституции, если член парламента в течение сессии по неуважительной причине пропустил больше половины заседаний, его полномочия должны быть прекращены.Что касается одного из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, то в этом случае причина – приговор суда.На комитете особо рьяно обсуждался вопрос лишения депутатского мандата Джапаридзе. Его коллеги по оппозиции были категорически против, так как сам приговор суда, ставший основанием для прекращения депутатских полномочий Джапаридзе, оспорен в Конституционном суде, который пока не выносил решения.В ответ на это председатель комитета Ираклий Кадагишвили пояснил, что комитет "руководствуется только законом и не принимает окончательного решения"."Вопрос, лишать или нет Джапаридзе мандата, как и других его коллег, решится на заседании (парламента) голосованием", - сказал Кадагишвили.Между тем сам Джапаридзе, которого нет в Грузии, заявил, что решение комитета и правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" было "логичным и политическим"."То, что "Грузинская мечта" приняла такое решение, было ожидаемо и логично, так как весь судебный процесс против нас был политизированным", - сказал Джапаридзе.В то же время он отметил, что все же будет ждать заседания, на котором будет принято окончательное решение.Тбилисский городской суд признал Джапаридзе вместе с еще одним учредителем TBC Bank Мамукой Хазарадзе виновным в мошенничестве в 2008 году и приговорил к семи годам лишения свободы. Однако оба были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.Если парламент примет решение лишить полномочий трех оппозиционных депутатов, численность грузинского парламента сократится со 150 до 145 человек, так как партии, которые представляют Джапаридзе, Нателашвили и Хоштария, упразднили свои партийные списки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220204/gosinspektor-protiv-parlamenta-gruzii-konstitutsionnyy-sud-dal-khod-delu-264162740.html

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