https://sputnik-georgia.ru/20220208/bolshaya-chast-gruzinskikh-yablok-eksportiruetsya-v-rossiyu-264210584.html

Большая часть грузинских яблок экспортируется в Россию

Большая часть грузинских яблок экспортируется в Россию

Яблоневые сады в рамках программы "Посади будущее" в Грузии заложены на 1 128 гектарах 08.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-08T07:32+0400

2022-02-08T07:32+0400

2022-02-08T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Из Грузии с 1 августа экспортировано 4 928 тонн яблок на сумму 3,25 миллиона долларов, сообщает Минсельхоз страны.По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспортированных яблок уменьшился на 6 012 тонн (55%), а стоимость – на 1,6 миллиона долларов (33%). За отчетный период на фоне снижения экспорта яблок экспортная цена выросла на 49%. С 1 августа 2021 года по 6 февраля 2022 года яблоки в основном экспортировались в Россию (4 922 тонны) и Армению – 6 тонн яблок, говорится в сообщении.С целью увеличения производства и экспорта яблок в Грузии осуществляется программа закладки новых садов "Посади будущее". Яблоневые сады в рамках этой программы разбиты на 1 128 гектарах.В Грузии переработано более 31 тысячи тонн нестандартных яблок >>Чтобы облегчить экспорт фруктов, необходимая документация готовится и выдается по принципу "одного окна". К процессу привлечены представители фитосанитарных и таможенных служб.Правительство Грузии в этом году, как и в прошлом, помогало фермерам реализовать урожай нестандартных яблок по фиксированным ценам. Госпрограмма субсидирования предприятий, закупающих у фермеров нестандартные яблоки, завершилась 15 декабря. В рамках программы, предприятия переработали более 35 тысяч тонн нестандартных яблок, доходы фермеров превысили 9 миллионов лари.Согласно программе субсидирования, государство возмещало компаниям 0,1 лари за килограмм, если они принимали нестандартные яблоки от фермеров по цене минимум 0,22 лари за килограмм.Также для того, чтобы предприятия смогли беспрепятственно принимать и перерабатывать нестандартные яблоки, для пополнения оборотных средств они могли воспользоваться льготным агрокредитом.Программа стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок позволяет фермерам сдать некачественные яблоки по приемлемой цене. В то же время это помогает обеспечить сырьем предприятия по переработке фруктов. Концентрат, полученный при переработке нестандартных яблок, в основном экспортируется на рынки ЕС.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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