https://sputnik-georgia.ru/20220208/kogda-v-gruzii-poyavyatsya-deshevye-lekarstva-264233887.html

Когда в Грузии появятся дешевые лекарства

Когда в Грузии появятся дешевые лекарства

Правительство Грузии работает над законопроектом, который призван улучшить ситуацию на фармацевтическом рынке страны 08.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-08T09:01+0400

2022-02-08T09:01+0400

2022-02-08T09:01+0400

грузия

экономика

новости

дмитрий хундадзе

общество

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ТБИЛИСИ, 8 фев - Sputnik. На урегулирование вопроса выхода на грузинский рынок турецких медикаментов понадобится месяц-полтора, заявил глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Дмитрий Хундадзе.Фармацевтический рынок Грузии открылся для Турции в середине января, после подписания соответствующего постановления правительства. Власти рассчитывают, что рост конкуренции на рынке положительно отразится на ценах.По его словам, комитет уже начал работу для создания регуляций качества поставляемых медикаментов."Качество важно, и мы начали работу в этом направлении. На бюро парламента был зарегистрирован законопроект, который обеспечит внедрение хорошего производства и хорошей политики дистрибуции в период с 1 января по 31 декабря 2022 года, там будет прописано как производители и дистрибуторы должны соблюдать высокий стандарт качества, и это обязательство появится на законодательном уровне как для местных производителей, так и для импортеров", – сказал Хундадзе.Лекарства в Грузии подешевеют благодаря решению правительства - министр >>Он отметил, что главным принципом, которым руководствуется комитет, является доступная цена медикаментов при сохранении высокого качества.По словам Хундадзе, парламент работает над внедрением системы электронных рецептов и в ближайшее время представит законопроект по внедрению этого новшества.Жители Грузии не первый год жалуются на высокие цены на медикаменты, которые в соседней Турции стоят в три-четыре раза меньше. Многие даже ездят за лекарствами в эту соседнюю страну, поскольку даже с учетом трат на поездку, расходов меньше."Мы сдержали обещание" – премьер об открытии рынка для лекарств из Турции >>Параллельно открытию рынка для Турции, правительство Грузии работает над законопроектом, который призван улучшить ситуацию на фармацевтическом рынке страны в целом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, экономика, новости, дмитрий хундадзе, общество