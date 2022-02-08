https://sputnik-georgia.ru/20220208/novaya-initsiativa-nezavisimogo-politika-est-li-shans-u-edinoy-oppozitsii-v-gruzii-264264070.html

Новая попытка объединить оппозицию, или Зов "под зонт" "Нацдвижения"

Новая попытка объединить оппозицию, или Зов "под зонт" "Нацдвижения"

Из этого ничего не выйдет, "Нацдвижение" политически обанкротилось, считают в правящей партии Грузии 08.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-08T22:02+0400

2022-02-08T22:02+0400

2022-02-08T23:19+0400

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единое нацдвижение

георгий гахария

георгий вашадзе

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Инициативу независимого грузинского политика Гиги Угулава о преображении "Единого национального движения" и создании крупной оппозиционной силы "под ее зонтом" скептически встретили как в самой оппозиции, так и в правящей партии. На сегодняшний день парламентская оппозиция из 67 депутатов представлена разрозненными фракциями и политическими группами со своей повесткой дня и своими инициативами.Это сделает "Нацдвижение" более разнообразным и сможет привлечь "новых людей и политически активные группы", уверен Угулава, который в прошлом был одним из лидеров этой партии. По мнению Угулава, "Нацдвижение" должно стать более действенной партией и активно работать как в парламенте, так и за его пределами и показывать при любом удобном случае его отличия от правящей силы.По его словам, на сегодняшний день складывается картина, когда в стране помимо двух ведущих партий: правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиционного "Единого национального движения", есть еще третья сила. Это отдельно взятые партии, которые в случае объединения могут серьезно поколебать позиции правящей партииКак возвращение оппозиционной партии скажется на обстановке в парламенте Грузии >>В оппозиционное объединение, по мнению Угулава, могут войти партия экс-банкира Мамуки Хазарадзе "Лело для Грузии", партия экс-премьера страны Георгия Гахария "Для Грузии", а также бывший президент Георгий Маргвелашвили, бывший премьер Георгий Квирикашвили, экс-министр обороны Ираклий Аласания, бывший глава партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе и лидер "Третьей силы" Георгий Вашадзе."Это могла быть "Партия галстуков", которая стала бы единством грузинских бизнесменов и чиновников Грузии с большим политическим и бизнес-опытом. Привлекательность такого блока в том, что он на самом деле может лишить "Грузинскую мечту" сторонников", - сказал Угулава.Реакция оппозиции на инициативуВ "Нацдвижении" сразу заявили, что в партии даже не рассматривали идею стать универсальной партией для всех."Это одно из мнений, с которым можно согласиться или нет", - сказал один из лидеров партии, депутат Роман Гоциридзе. По его словам, на прошлых выборах оппозиция показала несколько примеров успешного сотрудничества. "Безусловно, оппозиция должна координироваться, но не надо забывать, что оппозиционные партии являются одновременно конкурентами друг друга, и создание коалиционной власти в результате такой политической конкуренции - это будущее страны", - сказал Гоциридзе."Нацдвижение" на грани раскола? Новый скандал в партии, основанной Саакашвили >>При этом он отметил, что когда произойдет формирование коалиции - до или после выборов, на сегодняшний день такой вопрос не стоит."Мы не рассматриваем подобную идею серьезно", - заявил лидер партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия.Отказались от предложения Угулава и в партии "Стратегия Агмашенебели".Не готовы объединяться под эгидой "Нацдвижения" и члены партии "Новый политический центр - Гирчи""Наши идеи несовместимы с "Нацдвижением", - пояснил позицию партии ее лидер Яго Хвичия.Не верят в объединение оппозиции и в правящей партии "Грузинская мечта"."Пусть они объединяются, из этого ничего не выйдет - они политически обанкротились", - сказал депутат от правящей партии Ираклий Закруа.Вице-спикер парламента Георгий Вольский иронично напомнил о встречах оппозиционеров в беседке во дворе офиса "Лейбористской партии". Все эти партии, по его словам, являются сателлитами "Нацдвижения", и теперь они переместятся "из беседки под зонтик". Таким образом, идея об объединении оппозиции так и не получила ни отклика, на который рассчитывал Угулава, и политические партии продолжают жить своими повестками дня.Ранее оппозиционные партии предпринимали несколько попыток объединить всех противников нынешней власти, однако все эти попытки проваливались перед выборами из-за внутренних разногласий и политических амбиций.Мнение автора может не соответствовать позиции редакции

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грузия, новости, политика, гиги угулава, единое нацдвижение, георгий гахария, георгий вашадзе