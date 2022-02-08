https://sputnik-georgia.ru/20220208/kak-vozvraschenie-oppozitsionnoy-partii-skazhetsya-na-obstanovke-v-parlamente-gruzii-264258908.html

Как возвращение оппозиционной партии скажется на обстановке в парламенте Грузии

Как возвращение оппозиционной партии скажется на обстановке в парламенте Грузии

Два момента вызвали на прошлой неделе брожение среди грузинской политэлиты и в прессе: парламентская резолюция в поддержку Украины и результаты очередного... 08.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-08T19:19+0400

2022-02-08T19:19+0400

2022-02-08T19:25+0400

грузия

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парламент грузии

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Руководящие фигуры и во власти, и в оппозиции об итогах соцопроса NDI, похоже, предпочли отмолчаться. Еще бы! В них просматриваются контуры общенационального кризиса, в котором погряз весь политический спектр страны. Нигилизм, разъедающий общество, подтверждают 58% опрошенных, ответы которых дают понять – их интересы не отражает… ни одна из партий!..Газеты напрямую педалировать этот факт не стали, однако эксперты в своих выкладках тесно увязали его с проблемами, вызывающими особую озабоченность общества. Результаты катастрофические, но они и не могли быть иными, констатирует "Квирис палитра" (31.01-6.02)."Католики больше, чем Римский Папа"Оппозиция только и трубит о недостатках власти, при этом давая повод заявить в ответ, что сама она еще хуже. Очередным полем брани стал документ в поддержку Украины. Вернувшаяся в парламент депутат от националов Хатия Деканоидзе назвала резолюцию позорной. Основной аргумент? В ней не названа Россия ("Ахали таоба", 1.02). Экс-министр обороны Тина Хидашели менее безапелляционна, но согласна: впечатление такое, будто Грузию ситуация абсолютно не затрагивает и власти были попросту вынуждены отозваться ("Квирис палитра").Член ЕНД депутат Нона Мамулашвили дала понять из Киева, что Украина располагает сегодня ультрасовременным оружием и боеспособной армией. А Грузии такой резолюцией сдержать Россию не удастся ("Версия", 2-8.02). От формулировок, бесспорно, зависит многое, однако преувеличение своей роли, места и возможностей, судя по прошлому опыту, легко оборачивается серьезными последствиями.К тому же язык дипломатии позволяет правильно все расставить, как выразился эксперт Мамука Арешидзе, "без крикливых фраз" ("Резонанси", 2.02). Большинство аналитиков согласны, что в сложившейся обстановке важно ситуацию не нагнетать и не упускать из виду собственные интересы и угрозы.В оценках присутствует и другая крайность. "Грузия и мир" (2-8.02) усматривает истоки конфликта в прозападном курсе, который декларируют Украина и Грузия. Не менее критично, но уже с патриотических позиций, оценивает этот курс и "Асавал-Дасавали" (2-8.02). "Трактат Дегнан и 30 протрактраченных лет" – язвит издание в адрес американского посла Келли Дегнан.Сто секунд до преисподней, или На что указывают "Часы Судного дня"? >>"Мне кажется, даже Зеленский озабочен меньше оппозиционных грузинских политиков, - иронизирует поэт Дато Маградзе. – Мы стали осмотрительность называть трусостью, разумное – предательством, а безответственность – патриотизмом" ("Квирис палитра"). "Католики больше, чем Римский Папа" - в конечном счете заключает публицист Гюльнара Стуруа ("Сакартвелос Республика", 1.02).Лучше больше, да хуже?!.Примечательно, что в ходе полемики никто из политических персон и журналистов даже мимоходом не обратился к мнению граждан. Всех, по-видимому, волнует не суть конфликта, а лишь конъюнктура, которая формируется автономно от чаяний избирателей. Политический класс стоит перед лицом катастрофы, предостерегает Мамука Гамкрелидзе. Ни власть, ни оппозиция не представляют, что делать – все зациклились на Мише Саакашвили ("Ахали таоба", 4.02).Сторонников нет даже у победоносной "Грузинской мечты". Мизерные 24%, кто, согласно опросу американской организации, якобы разделяет взгляды правящей партии – это адмресурс и те, кого она кормит, убежден эксперт Гия Хухашвили. Оппозиция упрямо навязывает обществу тему внеочередных выборов, а с октября к ней добавились проблема Саакашвили. Но кому это интересно, кроме партэлиты и близких к ней кругов?! - разводит руками политолог Вахтанг Дзабирадзе ("Квирис палитра").В лобовую не получилось, теперь, судя по всему, постараются в любой форме приподнять дело с уголовной отметки на политическую. Требование допросить экс-президента на следственной комиссии ("Резонанси", 3.02) свидетельствует как раз об этом.Вернулись в парламент и устроили перформанс, ворчит газета (2.02). Входят, чтобы хулиганить, а не работать, сожалеет Дзабирадзе ("Ахали таоба", 1.02). Тем не менее, европейские партнеры, как видно, до сих пор не отказались от попыток помирить грузинский политический спектр. Член Европарламента Свен Миксер даже вспомнил в Тбилиси "документ Мишеля" ("Резонанси", 4.02)."Нацдвижение" прекращает бойкот и возвращается в парламент Грузии >>Местные аналитики примирение, однако, исключают. Да и как его представить на фоне, скажем, заявления Хатии Деканоидзе, назвавшей нынешний парламент вражьим станом ("Ахали таоба", 1.02)?! Или после злорадной фразы депутата от "Мечты" Гии Цагареишвили: входя в парламент, националам придет вылизать собственный плевок ("Сакартвелос Република", 1.02).А главное (что, кстати, и подтвердил опрос NDI), общенациональные интересы гораздо шире того, о чем могли бы договориться оппозиция и власть ("Ахали таоба", 2.02).Дань популизму - не только бремя, но и процесс, лишенный перспективыАдминистративный ресурс, как бы он ни разбухал из-за порочного стиля управления, все-таки не в состоянии даже при незрелой демократии подменить волеизъявление масс. Власть понимает, что, не допустив к заключенному Саакашвили врача из Соединенных Штатов, она вряд ли подаст повод для всеобщего возмущения. В стране ежедневно умирают от коронавируса десятки людей, а счет инфицированных пошел на десятки тысяч. Однако убедившись, как далеко она отстоит от политических и жизненных запросов граждан, "Мечта" порой стала идти на поводу у определенной части общества. Не самой, заметим, сознательной и ответственной.Как будет развиваться коронавирус после "омикрона"? Мнение вирусолога >>Примерно так врач-реаниматолог Ани Кавтарадзе оценивает неожиданную отмену в Грузии "зеленых паспортов". Страны, где доля вакцинированного населения составляет 90% и выше, не могут служить эталоном для Грузии, считает медик. А у нас 60% непривитого населения сумело с легкой руки правительства поставить себя выше здоровья общества ("Ахали таоба", 2.02). Антиваксеры торжествуют и восхищаются премьером. Руководство не скрывает удовлетворения. А кампания по вакцинации утрачивает цель и смысл.При подобном отношении не исключены вопросы и к инициативе по снижению цен на медикаменты, безусловно, с благодарностью воспринятой населением. Тем не менее, неясно, претерпела ли изменения коррумпированная система закупки и продажи лекарств, позволявшая, как пишет "Сакартвелос Республика" (1.02), взвинчивать наценку до 200, 300, 500 и даже 1000%?И еще: затрагивает ли эта проблема только торговлю медикаментами?..РазноеХранящиеся в Национальном архиве и включенные ЮНЕСКО в перечень мирового достояния древнейшие грузинские рукописи будут размещены на одной из самых популярных веб-страниц в Google. ("Ахали таоба", 4.02)Шота Арвеладзе назначен главным тренером английского клуба "Халл Сити", который недавно приобрел его друг – турецкий бизнесмен Аджун Илиджали. Впрочем, дело не в личных мотивах. Арвеладзе несколько лет играл в Турции, где его считают легендой. Теперь он первым из тренеров-грузин возглавил команду на туманном Альбионе. ("Версия")Арвеладзе начал с победы на посту главного тренера "Халл Сити" >>Мог ли кто представить, что имя грузинки всплывет в ряду с такими классиками литературы, как Джером Джером, Сомерсет Моэм, Эрнест Хемингуэй. Мемуары Кати Дадешкелиани о периоде Первой мировой войны "Княжна в мундире" считают на Западе одним из самых популярных автобиографических романов. ("Сакартвелос Республика", 1.02)Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, аналитика, политика, обзор сми, колумнисты, единое нацдвижение, парламент грузии