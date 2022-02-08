https://sputnik-georgia.ru/20220208/tsennye-bumagi-kompaniy-gruzii-na-londonskoy-birzhe-itogi-torgov-za-nedelyu-264233283.html

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости 08.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-08T07:01+0400

2022-02-08T07:01+0400

2022-02-08T08:08+0400

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизилась на 0,37% и составила 97,4 доллара с доходностью 3,42%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,67%, торги закрылись с доходностью 2,23% по цене 105,42 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 100,83 пункта с доходностью 5,7%, за неделю цена понизилась на 0,17%.Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 0,48% до 98,16 пункта, доходность составила 4,33%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>Торги акциямиПо информации Galt & Taggart, цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю понизилась на 0,55% и составила 14,5 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 220 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 14,18-15,08 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 4,74% и составила 6,85 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 484 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,4-6,91 фунта.Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 2,55% до 14,46 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 193 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 14,04-15,2 фунта за акцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации