https://sputnik-georgia.ru/20220208/smozhet-li-end-sozdat-komissiyu-po-delu-saakashvili--kto-za-i-kto-protiv-264246259.html

Сможет ли ЕНД создать комиссию по делу Саакашвили? – кто за и кто против

Сможет ли ЕНД создать комиссию по делу Саакашвили? – кто за и кто против

Для создания следственной комиссии в парламенте необходима поддержка минимум 50 депутатов, у "Национального движения" же всего 30 мандатов 08.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-08T14:29+0400

2022-02-08T14:29+0400

2022-02-08T15:20+0400

грузия

новости

парламент грузии

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. В оппозиции продолжаются консультации по поводу создания следственной комиссии в парламенте Грузии для изучения возможных фактов ненадлежащего обращения сотрудников пенитенциарного учреждения с осужденным экс-президентом Михаилом Саакашвили.Идея создания в парламенте следственной комиссии принадлежит самому Саакашвили, который считает, что при его этапировании из руставской тюрьмы №12 в глданскую тюремную больницу в Тбилиси были нарушены его права.Чтобы воплотить идею экс-президента в жизнь, самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" даже решила прекратить бойкот и вернуться в парламент.Стрижка Саакашвили, удивленные следователи и другие детали с суда>>Бюро парламента зарегистрировало инициативу в понедельник. Согласно регламенту, для создания следственной комиссии необходимо согласие по меньшей мере 50 депутатов, а фракция "Единое национальное движение - объединенная оппозиция "Сила в единстве" располагает всего 30 мандатами.Теперь главная задача "Нацдвижения" – заручиться поддержкой еще 20 депутатов.Уже известно, что часть оппозиционных депутатов готова поддержать инициативу "Национального движения". В их числе представители партии "Стратегия Агмашенебели" (пять мандатов) и "Лело" (семь мандатов)."К Михаилу Саакашвили высокий общественный интерес, поскольку он является третьим президентом Грузии. С учетом этого, создание комиссии возможно, тем более, чтобы избежать спекуляций", – заявил генеральный секретарь партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе.Необходимости в создании комиссии не видят представители оппозиционной парламентской партии "Гирчи" (четыре мандата). Однако, они готовы поддержать ее создание на определенных условиях."Мы не видим необходимости в создании комиссии, просто этого хотят наши коллеги. А нашим условием является заручится аналогичной поддержкой, если в будущем нам понадобится создание подобной комиссии. Они могут не принимать участие в работе этой комиссии, также, как и мы не собираемся делать этого", – заявил депутат от партии "Гирчи" Яго Хвичия.Кто против?Смысла в создании комиссии не видят в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", которое обладает большинством в законодательном органе страны (83 мандата).По словам депутата Гурама Мачарашвили, абсолютному большинству не интересно, будет создана в парламенте следственная комиссии по поводу Саакашвили или нет."Относительно заключенного Саакашвили больше нет вопросов... Его права и здоровье защищены. Все остальное - лишь спекуляция", – заявил Мачарашвили.Не видит необходимости в создании комиссии подобного типа и его коллега по большинству Ираклий Кадагишвили.Не собираются поддержать инициативу "Нацдвижения" и члены партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии", а также депутаты от парламентской политической группы "Европейские социалисты"."Формирование комиссии конкретно в связи с вопросом Михаила Саакашвили, лично я считаю это неправильным. Делать этого нельзя… Комиссия не будет создана ради одного человека", – заявил депутат от парламентской политической группы "Европейские социалисты" Давид Зилпимиани.Аналогичной позиции придерживаются депутаты от оппозиционной партии "Граждане" (два мандата).За что сидит Саакашвили?Тайно прибывший в Грузию из Украины Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября 2021 года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Читайте также:

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грузия, новости, парламент грузии, возвращение и арест саакашвили