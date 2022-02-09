https://sputnik-georgia.ru/20220209/rozi-khantington-uaytli-rodila-doch-i-uzhe-raskryla-ee-imya-264273712.html

Рози Хантингтон-Уайтли родила дочь и уже раскрыла ее имя

Рози Хантингтон-Уайтли родила дочь и уже раскрыла ее имя

Супермодель и жена Джейсона Стэтхема поделилась трогательным снимком на своей странице в Инстаграм

2022-02-09T12:29+0400

2022-02-09T12:29+0400

2022-02-09T12:29+0400

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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Американская модель Рози Хантингтон-Уайтли родила дочь от актера Джейсона Стэтхема – звезда уже раскрыла имя малышки. В начале февраля в прессе появилась новость о том, что модель Victoria’s Secret и звезда "Перевозчика" снова стали родителями. Журналисты Daily Mail рассказали, что у звездной пары родилась дочка. Но вплоть до восьмого февраля у этой информации не было подтверждений. А теперь модель решила рассказать правду. В Инстаграм Хантингтон-Уайтли появился трогательный снимок, на котором можно увидеть детскую кроватку. Новорожденную девочку разглядеть не удалось – в кадр попала лишь маленькая ручка крохи, освещенная лучами солнца. Зато Рози поспешила сообщить, что родила дочь в один день с блогером Кайли Дженнер – 2 февраля, а также раскрыла имя наследницы. Дочь Стэтхема зовут Изабелла Джеймс. Поклонники сразу же начали поздравлять знаменитых родителей с пополнением и пожелали девочке здоровья и счастья. Стоит напомнить, что у Рози и Джейсона подрастает старший сын. Мальчик родился в 2017 году. Родители долго не показывали лицо первенца, но теперь в Сети появились снимки, где можно рассмотреть Джека. Читайте также: Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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