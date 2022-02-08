https://sputnik-georgia.ru/20220208/dzhidzhi-khadid-izvinilas-za-neodnoznachnye-slova-pro-beremennuyu-riannu-264250389.html

Джиджи Хадид извинилась за неоднозначные слова про беременную Рианну

Джиджи Хадид извинилась за неоднозначные слова про беременную Рианну

Популярная модель ввела в заблуждение поклонников и спровоцировала недопонимание в соцсетях

2022-02-08T17:01+0400

2022-02-08T17:01+0400

2022-02-08T17:01+0400

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рианна

джиджи хадид

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ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Американская топ-модель Джиджи Хадид извинилась за неоднозначные слова в сторону беременной певицы Рианны: "исповедь" звезды попала в Сеть. Недавно Рианна и ее возлюбленный A$AP Rocky поделились с поклонниками радостной новостью - пара готовится впервые стать родителями. В своих соцсетях звезда показала милое фото, на котором продемонстрировала подросший живот. Друзья и фанаты бросились поздравлять певицу, к ним присоединилась и Джиджи Хадид. Звезда прокомментировала пост и написала "три ангела", после чего ввела всех в заблуждение. Многие заподозрили, что Рианна ожидает тройню! Переполох достиг таких масштабов, что Хадид пришлось извиниться за свои слова и последующий хаос. В своем Инстаграм модель объяснила, что, говоря о трех ангелах, имела в виду саму Рианну, ее бойфренда и их будущего малыша. Тем временем, источники рассказали, что Рианна посмеялась из-за "оплошности" Джиджи и даже не стала обижаться на нее. Певица слишком счастлива в отношениях с рэпером и не может дождаться момента, когда станет мамой. "Прежде она не думала о детях, но в отношениях с Рокки открыла эту возможность. Все, что делает Ри, она делает по-своему и тогда, когда посчитает нужным. И рождение малыша - не исключение", - отметил источник в интервью СМИ. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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рианна, джиджи хадид, зарубежные звезды