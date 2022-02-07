https://sputnik-georgia.ru/20220207/kayli-dzhenner-stala-mamoy-i-fanaty-dogadyvayutsya-kak-ona-nazovet-malysha-264206648.html

Кайли Дженнер стала мамой и фанаты догадываются, как она назовет малыша

Кайли Дженнер стала мамой и фанаты догадываются, как она назовет малыша

Знаменитые родители не могут скрыть своего счастья и принимают поздравления от всех подписчиков в Инстаграм

2022-02-07T12:29+0400

2022-02-07T12:29+0400

2022-02-07T12:29+0400

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ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Американская звезда Кайли Дженнер снова стала мамой – поклонники блогера уже догадываются об имени малыша. Отношения Кайли Дженнер и ее бойфренда Трэвиса Скотта похожи на американские горки – пара то расставалась, то сходилась и продолжала воспитывать свою дочку. А 9 месяцев назад в Сети появилась информация о второй беременности Кайли от музыканта. Теперь же стало известно, что 24-летняя Кайли стала мамой во второй раз. Об этом рассказала сама звезда, опубликовав в Инстаграм черно-белую фотографию, на которой ее дочь Сторми держит маленькую руку новорожденного брата. Второй ребенок знаменитой пары появился на свет 2 февраля. Поклонники не могут прийти в себя от радости и поздравляют счастливых родителей. Многие уверены, что Кайли назовет сына Angel, именно это слово повторялось в комментариях от друзей Кайли. Напомним, что Трэвис Скотт и Кайли Дженнер впервые стали родителями в 2018 году. В честь рождения дочки, Кайли, которую все знают как создательницу одноименного косметического бренда, выпустила детскую линию косметики.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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кайли дженнер , зарубежные звезды, шоу-бизнес