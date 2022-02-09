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Третий этап реформы такси в Тбилиси начнется в конце лета
Третий этап реформы такси в Тбилиси начнется в конце лета
Тбилисским таксистам разрешат пользоваться автобусными линиями 09.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-09T20:49+0400
2022-02-09T20:49+0400
грузия
новости
тбилиси
такси
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ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. В рамках третьего этапа реформы таксопарка Тбилиси планируется введение дополнительных новшеств для пассажиров, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Реформа такси началась в 2018 году. На первом этапе таксистов обязали брать лицензию и проходить техническое инспектирование. Второй этап стартовал ровно год спустя - с 1 октября 2019 года такси разделили на две категории - "А" и "В"."Мы завершаем внутреннюю работу в связи с третьим этапом реформы такси. Получаем информацию от водителей об их нуждах и в свою очередь детально информируем о планируемом процессе. К третьему этапу мы будем готовы к концу лета", - сказал Каладзе.Реформа такси в Тбилиси продолжится&gt;&gt;По его словам, одним из новшеством третьего этапа будет разрешение для белых такси останавливаться на автобусных линиях, чтобы забрать пассажиров, что на сегодняшний день запрещено.Кроме того, по предварительной информации, третий этап будет заключаться в обновлении автопарка и запрете на перевозку пассажиров на старых автомобилях.Такси категории "А" - это машины белого цвета с левым рулем, водители которых имеют право подбирать пассажиров на улице, использовать "шашечки" и другие опознавательные знаки. Плюс этой лицензии также в том, что на такой машине может быть размещена реклама и для них есть бесплатные парковочные места в городе.Лицензию категории "В" получить проще, но она предусматривает ряд ограничений. Для этой лицензии необязательно красить машину в белый цвет или заклеивать ее белой пленкой. Машина этой категории может быть любого цвета.Однако вместе с тем на таких автомобилях запрещается размещать опознавательные знаки такси, запрещается подбирать пассажиров на улице. Таким таксистам на машинах категории "B" разрешается работать только с таксомоторными компаниями и ездить только на вызовы.Реформой оказались недовольны многие таксисты. Они провели не одну акцию протеста, но после переговоров с представителями мэрии и некоторых уступок со стороны городских властей стороны пришли к консенсусу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210913/sovremennyy-udobnyy-transport-gorod-bez-zatorov---chto-obeschaet-kaladze-tbilistsam-259551786.html
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грузия, новости, тбилиси, такси

Третий этап реформы такси в Тбилиси начнется в конце лета

20:49 09.02.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliГородские белые такси и таксисты
Городские белые такси и таксисты - Sputnik Грузия, 1920, 09.02.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Тбилисским таксистам разрешат пользоваться автобусными линиями
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. В рамках третьего этапа реформы таксопарка Тбилиси планируется введение дополнительных новшеств для пассажиров, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Реформа такси началась в 2018 году. На первом этапе таксистов обязали брать лицензию и проходить техническое инспектирование. Второй этап стартовал ровно год спустя - с 1 октября 2019 года такси разделили на две категории - "А" и "В".
"Мы завершаем внутреннюю работу в связи с третьим этапом реформы такси. Получаем информацию от водителей об их нуждах и в свою очередь детально информируем о планируемом процессе. К третьему этапу мы будем готовы к концу лета", - сказал Каладзе.
Реформа такси в Тбилиси продолжится>>
По его словам, одним из новшеством третьего этапа будет разрешение для белых такси останавливаться на автобусных линиях, чтобы забрать пассажиров, что на сегодняшний день запрещено.
Кроме того, по предварительной информации, третий этап будет заключаться в обновлении автопарка и запрете на перевозку пассажиров на старых автомобилях.
Такси категории "А" - это машины белого цвета с левым рулем, водители которых имеют право подбирать пассажиров на улице, использовать "шашечки" и другие опознавательные знаки. Плюс этой лицензии также в том, что на такой машине может быть размещена реклама и для них есть бесплатные парковочные места в городе.
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Лицензию категории "В" получить проще, но она предусматривает ряд ограничений. Для этой лицензии необязательно красить машину в белый цвет или заклеивать ее белой пленкой. Машина этой категории может быть любого цвета.
Однако вместе с тем на таких автомобилях запрещается размещать опознавательные знаки такси, запрещается подбирать пассажиров на улице. Таким таксистам на машинах категории "B" разрешается работать только с таксомоторными компаниями и ездить только на вызовы.
Реформой оказались недовольны многие таксисты. Они провели не одну акцию протеста, но после переговоров с представителями мэрии и некоторых уступок со стороны городских властей стороны пришли к консенсусу.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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