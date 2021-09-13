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Современный удобный транспорт, город без заторов – что обещает Каладзе тбилисцам

Современный удобный транспорт, город без заторов – что обещает Каладзе тбилисцам

Кандидат в мэры столицы Каха Каладзе представил свое видение транспортной политики в столице на ближайшие четыре года 13.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-13T13:57+0400

2021-09-13T13:57+0400

2021-09-13T14:18+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Действующий мэр и кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Каха Каладзе представил транспортную часть своей предвыборной программы.Каладзе обещает в случае избрания мэром на второй срок осуществить ряд важных для города проектов в сфере транспортной политики. Среди них: внедрение "умной" транспортной системы; введение в эксплуатацию дополнительно 380 новых автобусов; замена автопарка микроавтобусов; создание десяти новых транспортных коридоров; обновление подвижного состава метро; введение транспортных абонементов; строительство новых канатных дорог; развитие велосипедной культуры; третий этап реформы такси.Группу сторонников Гахария возглавит балерина Мака Махарадзе>>"Умная" транспортная системаПо словам вице-мэра Ираклия Хмаладзе, работа "умной транспортной системы будет заключаться в сборе информации и координации потоков общественного транспорта в городе, разработка решений для проблемных транспортных узлов.По словам вице-мэра, "умная" транспортная система также будет с легкостью распознавать специализированный транспорт – скорые, пожарные, автобусы – и прокладывать для них специальные коридоры для более быстрого передвижения."Главная цель "умной" системы – это обеспечение безопасности, уменьшение количества пробок и сокращения времени в пути", – подчеркнул Хмаладзе.Новые автобусы и маршрутки"В течение последних лет мы сделали важные шаги и начали процесс обновления существующего автопарка автобусов. На сегодняшний день автобусный автопарк полностью заменен, мы хотим снизить время ожидания до 7 минут", – заявил Каладзе на презентации.Он отметил, что сокращение времени ожидания будет обусловлено тем, что в столицу планируется ввезти дополнительно еще 380 единиц автобусов: 180 – 8-метровых, а еще 200 – 18-метровых.Действующий мэр пообещал, что в случае его переизбрания он возьмется и за микроавтобусы, поскольку так называемые "желтые" маршрутки создают большой дискомфорт для жителей Тбилиси, срок их эксплуатации на исходе и они сильно загрязняют окружающую среду.Затем вице-мэр Ираклий Хмаладзе рассказал подробности – до конца года в столице будет около тысячи новых, экологически чистых микроавтобусов с полностью электронной системой оплаты и возможностью бесплатной пересадки в течение 90 минут.Обновление ждет и метроСерьезная работа, по словам Каладзе, планируется и по обновлению подвижного состава и самого метрополитена. "У нас уже объявлен тендер на закупку 40 единиц вагонов европейского типа, и в конце этого месяца уже будет выявлена компания-победитель", – сказал кандидат в мэры от правящей партии.Хмаладзе также сообщил, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил 60 миллионов евро на программу обновление станций метро "Гурамишвили", "Вокзальная площадь", "Сараджишвили", "Марджанишвили", "Площадь Свободы", "300 арагвинцев", "Руставели", "Исани", "Проспект Церетели" и "Надзаладеви". В последующие четыре года в Тбилиси появятся и дополнительные велодорожки общей протяженностью 315 километров.В 2022 году пройдет третий этап реформирования тбилисских такси, который подразумевает улучшение качества обслуживания и создание стабильных экономических условий для водителей. Реформу такси мэрия начала в 2018 году.Выборы в местные органы самоуправления в Грузии состоятся 2 октября. Основными конкурентами Каладзе на выборах являются лидер "Национального движения" Ника Мелия и лидер партии "Для Грузии" – бывший премьер Георгий Гахария.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210910/kto-pobedit-na-vyborakh-mera-tbilisi-gruzinskaya-mechta-obnarodovala-issledovanie--259497776.html

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политика, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, выборы