https://sputnik-georgia.ru/20220210/strannaya-reaktsiya-kidman-na-nominatsiyu-oskara-smutila-set-264306011.html
Странная реакция Кидман на номинацию "Оскара" смутила Сеть
Странная реакция Кидман на номинацию "Оскара" смутила Сеть
Обычно сдержанная звезда не смогла скрыть своих сильных эмоций и разрыдалась на камеру
2022-02-10T12:44+0400
2022-02-10T12:44+0400
2022-02-10T13:05+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
николь кидман
кинопремия "оскар"
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Американская актриса Николь Кидман расплакалась, когда узнала о своей номинации на "Оскар - 2022" – неожиданная реакция звезды удивила фанатов. Американская киноакадемия объявила полный список номинантов на "Оскар - 2022". В этом году мероприятие состоится 27 марта. На звание лучшей актрисы претендуют Джессика Честейн, Кристен Стюарт за роль принцессы Дианы, Пенелопа Крус, Оливия Колман и Николь Кидман. И реакция последней на номинацию стала самой запоминающейся. Кидман дала интервью журналистам Daily Telegraph. Звезда призналась, что сильно переживает из-за грядущей премии и рассказала, как отреагировала на новость о номинации на "Оскар" за роль в фильме "Быть Рикардо". "Я разрыдалась, я просто не могла поверить в это. Это была самая сложная из моих работ и я даже не понимала, сколько эмоций сдерживала. Чем старше становится актер, тем слаще для него подобное признание", – рассказала звезда. К слову, в своих соцсетях актриса также высказалась насчет номинации. Она поблагодарила всех коллег по съемочной площадке, а также свою героиню Люсиль Болл. И во время прямого эфира ее глаза также были на мокром месте, что очень удивило фанатов. Многие назвали реакцию звезды "странной", ведь шанс на "Оскар" – это счастливое событие, которое уже происходило в жизни Николь. Напомним, что первый "Оскар" Кидман получила за роль Вирджинии Вулф в "Часах". Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
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Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
николь кидман, кинопремия "оскар", зарубежные звезды
Странная реакция Кидман на номинацию "Оскара" смутила Сеть
12:44 10.02.2022 (обновлено: 13:05 10.02.2022) Подписаться на
Обычно сдержанная звезда не смогла скрыть своих сильных эмоций и разрыдалась на камеру
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Американская актриса Николь Кидман расплакалась, когда узнала о своей номинации на "Оскар - 2022" – неожиданная реакция звезды удивила фанатов.
Американская киноакадемия объявила полный список номинантов на "Оскар - 2022". В этом году мероприятие состоится 27 марта. На звание лучшей актрисы претендуют Джессика Честейн, Кристен Стюарт за роль принцессы Дианы, Пенелопа Крус, Оливия Колман и Николь Кидман. И реакция последней на номинацию стала самой запоминающейся.
Кидман дала интервью журналистам Daily Telegraph. Звезда призналась, что сильно переживает из-за грядущей премии и рассказала, как отреагировала на новость о номинации на "Оскар" за роль в фильме "Быть Рикардо".
"Я разрыдалась, я просто не могла поверить в это. Это была самая сложная из моих работ и я даже не понимала, сколько эмоций сдерживала. Чем старше становится актер, тем слаще для него подобное признание", – рассказала звезда.
К слову, в своих соцсетях актриса также высказалась насчет номинации. Она поблагодарила всех коллег по съемочной площадке, а также свою героиню Люсиль Болл. И во время прямого эфира ее глаза также были на мокром месте, что очень удивило фанатов.
Многие назвали реакцию звезды "странной", ведь шанс на "Оскар" – это счастливое событие, которое уже происходило в жизни Николь. Напомним, что первый "Оскар" Кидман получила за роль Вирджинии Вулф в "Часах".
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