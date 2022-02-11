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Копия Холли Берри: Zivert сменила имидж и показала "итальянскую дочурку" – ФОТО

Копия Холли Берри: Zivert сменила имидж и показала "итальянскую дочурку" – ФОТО

В недавнем эфире на "Авторадио" звезда предстала в неожиданном образе и рассказала о новом члене своей "семьи"

2022-02-11T14:22+0400

2022-02-11T14:22+0400

2022-02-11T14:22+0400

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ТБИЛИСИ, 11 фев — Sputnik. Российская певица Zivert шокировала поклонников – звезда кардинально сменила имидж и стала похожа на голливудскую актрису Холли Берри. Недавно Зиверт отправилась в гости на радиостанцию "Авторадио". Звезда дала интервью, спела несколько песен и похвасталась новым имиджем. Короткая стрижка совершенно преобразила Юлию и удивила ее фанатов. Сменившая имидж Zivert стала похожа на звезду Голливуда Холли Берри. К такому мнению пришли ее поклонники, привыкшие к длинным локонам певицы. Также Зиверт рассказала о своих планах и поделилась новостями своей команды. Артистка заявила, что в ее группе произошло пополнение – новая участница Вива заняла позицию бэк-вокалистки. Девушка родом из Италии, где была простой официанткой, но сразу же покорила певицу своим талантом. "В этой семье я – мать. А свою итальянскую дочурку я нашла случайно год назад. Она недавно приехала, а мы уже выступаем вместе. Она увидела меня на передаче, где я на итальянском пела песню "Кредо" и полюбила мое творчество. Человек, не знающий русского, влюбился в мои песни", – рассказала звезда. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Ника Ломидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/01/264062614_0:0:1282:1281_100x100_80_0_0_d3040779cc4cee5df098f10a1701fb53.jpg

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