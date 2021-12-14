https://sputnik-georgia.ru/20211214/khorosh-uzhe--morgenshtern-otvetil-na-obvineniya-ekateriny-mizulinoy-262808030.html

"Хорош уже" – Моргенштерн ответил на обвинения Екатерины Мизулиной

"Хорош уже" – Моргенштерн ответил на обвинения Екатерины Мизулиной

Моргенштерн обратился к серьезным "дяденькам и тетенькам", попросив на нем не пиариться

2021-12-14T07:14+0400

2021-12-14T07:14+0400

2021-12-14T07:14+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн ответил на обвинения со стороны главы Лиги безопасного Интернета, члена Общественной палаты России Екатерины Мизулиной.В интервью на YouTube-канале "А поговорить?" Екатерина Мизулина заявила, что Моргенштерн, как и ряд других деятелей культуры, получает из-за рубежа денежные средства и "файлы" с указаниями тематик, которые нужно затрагивать в песнях."Это определенный круг исполнителей и блогеров, который постоянно и достаточно систематично распространяет определенный контент – ролики, публикации, видеоклипы, сторис, все что угодно – связанный с тематикой насилия, пропаганды наркотиков и победобесием – отрицанием роли советского народа в Великой Отечественной войне", – рассказала Мизулина интервьюеру Ирине Шихман.Моргенштерн молчать не стал и ответил на это заявления в своем ироничном стиле. Исполнитель выложил сторис в Instagram, "опубликовав" якобы секретный файл, где перечислены темы для песен и иностранные организации.Моргенштерн обратился к серьезным "дяденькам и тетенькам", попросив на нем не пиариться."Хорош уже пиарить себя за счет моего имени и набивать себе цитируемость в новостях. Народ России не глупый и все понимает", – написал Алишер в Instagram.Ранее Моргенштерн выложил новый клип на песню "Домой", в которой он рассказывает, как уехал из России, и ответил на обвинения в торговле наркотиками в соцсетях.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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