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"Хорош уже" – Моргенштерн ответил на обвинения Екатерины Мизулиной
© photo: Sputnik / Ekaterina ChesnokovaРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
Моргенштерн обратился к серьезным "дяденькам и тетенькам", попросив на нем не пиариться
ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн ответил на обвинения со стороны главы Лиги безопасного Интернета, члена Общественной палаты России Екатерины Мизулиной.
В интервью на YouTube-канале "А поговорить?" Екатерина Мизулина заявила, что Моргенштерн, как и ряд других деятелей культуры, получает из-за рубежа денежные средства и "файлы" с указаниями тематик, которые нужно затрагивать в песнях.
"Это определенный круг исполнителей и блогеров, который постоянно и достаточно систематично распространяет определенный контент – ролики, публикации, видеоклипы, сторис, все что угодно – связанный с тематикой насилия, пропаганды наркотиков и победобесием – отрицанием роли советского народа в Великой Отечественной войне", – рассказала Мизулина интервьюеру Ирине Шихман.
Моргенштерн молчать не стал и ответил на это заявления в своем ироничном стиле. Исполнитель выложил сторис в Instagram, "опубликовав" якобы секретный файл, где перечислены темы для песен и иностранные организации.
Моргенштерн обратился к серьезным "дяденькам и тетенькам", попросив на нем не пиариться.
"Хорош уже пиарить себя за счет моего имени и набивать себе цитируемость в новостях. Народ России не глупый и все понимает", – написал Алишер в Instagram.
Ранее Моргенштерн выложил новый клип на песню "Домой", в которой он рассказывает, как уехал из России, и ответил на обвинения в торговле наркотиками в соцсетях.
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