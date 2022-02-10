https://sputnik-georgia.ru/20220210/glava-sgb-gruzii-protiv-dvukh-oppozitsionnykh-telekanalov-i-odnogo-oppozitsionnogo-deputata-264304644.html

Глава СГБ Грузии подал в суд на два телеканала и депутата

Глава СГБ Грузии подал в суд на два телеканала и депутата

Григол Лилуашвили требует публичных извинений и символической компенсации

2022-02-10T12:14+0400

2022-02-10T12:14+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили подал в суд на оппозиционные телеканалы "Мтавари архи" и "Формула", и депутата парламента от "Единого национального движения" Левана Хабеишвили, написал адвокат Мамука Гвиниашвили на своей странице в Facebook.Иск связан со сюжетами, которые прошли в эфирах телеканалов "Формула" и "Мтавари архи" о транснациональном мошенничестве с использованием колл-центров. Лилуашвили был назвал в числе тех, кто связан с этими колл-центрами.По его словам, распространение подобной информации нанесло ущерб деловой репутации, имени и достоинству Григола Лилуашвили.Истец требует от ответчиков признать, что приведенные в сюжете факты являются ложью, а также выплатить символическую компенсацию за нанесенный ущерб в размере 1 лари.По словам Гвиниашвили, они подали в суд аргументированный и обоснованный иск, который соответствует установленным международным стандартам.Прокуратура Грузии назвала расследование оппозиционного телеканала дезинформацией>>"Цель подачи иска состоит в том, чтобы общество узнало правду", – говорится в заявлении. Детальная информация об иске будет предоставлена заинтересованным сторонам на пресс-конференции уже на следующей неделе.Это не первый случай, когда оппозиционные СМИ обвиняют власти и правящую партию в покровительстве и сотрудничестве с незаконными "кол-центрами". В ноябре 2021 года гендиректор "Мтавари архи" Ника Гварамия заявил, что так называемым "колл-центрам", уличенным в преступлении международного масштаба, покровительствовали представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и за это получали свою долю для нужд партии.Прокуратура тогда назвала прозвучавшие обвинения дезинформацией.Транснациональное мошенничество через колл-центр в Грузии – задержаны шесть человек>>О раскрытии схемы транснациональной преступности прокуратура Грузии сообщила в октябре 2021 года. Тогда при сотрудничестве Грузии и Германии были задержаны семь человек. Спустя несколько месяцев, в феврале 2022 года были задержаны еще шесть человек. По данным прокуратуры, злоумышленники создали десятки электронных торговых платформ и основали компании, на базе которых создали т. н. колл-центры. На работу в колл-центры брали тех, кто владеет иностранными языками. Грузино-немецкая спецоперация: семь человек задержаны за многомиллионное мошенничество>>Сотрудники колл-центров связывались с гражданами Германии и других стран и предлагали принять участие в электронной торговле ценных бумаг, акций, товарных активов, валют и криптовалют с использованием вышеуказанных электронных платформ. На самом деле никаких торгов не проводилось. Члены преступной группировки незаконно завладели миллионами евро, которые легализовали посредством разных банковских транзакций, утверждает следствие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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