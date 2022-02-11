https://sputnik-georgia.ru/20220211/zhazhduschie-reabilitatsii-k-matchu-sbornykh-gruzii-i-niderlandov-po-regbi-264363406.html

Жаждущие реабилитации: к матчу сборных Грузии и Нидерландов по регби

Жаждущие реабилитации: к матчу сборных Грузии и Нидерландов по регби

В Амстердаме, на стадионе Национального Центра Регби 12 февраля, в 16:15 по тбилисскому времени стартует матч второго тура чемпионата "Регби Европы" между... 11.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-11T20:10+0400

2022-02-11T20:10+0400

2022-02-11T20:28+0400

грузия

спорт

регби

сборная грузии по регби

новости грузинского регби

кубок европейских наций по регби

колумнисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0f/262094198_0:388:1335:1139_1920x0_80_0_0_38956337a3331a142271c75df2709598.jpg

Наилучший вариант для восстановления реномеДействующие чемпионы Европы полны решимости восстановить реноме, столь пострадавшее после матча первого тура, в котором "Лелос" на родном "Месхи" едва унесли ноги от четко, точно и хладнокровно действовавших в тот вечер португальских "Волков". Напомним, что тот матч завершился вничью – 25:25, что положило конец серии сборной Грузии из 20 победных матчей подряд.Для возвращения веры в собственные силы для грузинских регбистов сборная Нидерландов наилучший соперник в обозреваемом турнире. Пусть "Оранжевые" и оказались неуступчивыми соперниками для грузин в прошлогодней встрече, состоявшейся в Телави, пусть они и занесли две отличные попытки в зачетное поле грозных "Лелос", пусть регби в этой стране и развивается высокими темпами, но нидерландцы в любом случае заведомые аутсайдеры текущего первенства, а грузины – напротив, заведомые фавориты.Назван состав сборной Грузии по регби на матч против Нидерландов >>Поэтому особой борьбы в субботу не ожидается. Несмотря на те две памятные попытки в столице Кахети, сборная Нидерландов уступила, отдав хозяевам поля бонус – 15:48.Помимо того поражения, они проиграли и в четырех других матчах прошлогоднего чемпионата, не набрав ни единого очка.Кстати, "Оранжевые" в новом сезоне стартовали и вовсе безнадежно слабо – уступили Испании в гостях с разгромным счетом 0:43, пропустив от "Львов" 7 попыток и не противопоставив им ровным счетом ничего.Из разрушенного Тбилиси – в цветущую ГолландиюНе поверите, но история личных встреч национальных сборных Грузии и Нидерландов началась с победы… Да-да, в далеком 1995 году, в местечке на севере Голландии под названием Кастрикум, сборная Грузии проиграла хозяевам поля с катастрофическим счетом - 3:55!Такого поворота событий не ожидали сами нидерландцы, поскольку грузины уже тогда пользовались определенным авторитетом в Европе. Но…Молодые ребята из разрушенного войнами государства попали в Европу, в курортный район Нидерландов, зашли в бар, потом во второй, и так продлилось до утра, а когда вдохнувшие глоток ночной жизни впервые попавшие на Запад грузины спохватились, оказалось, что игра начиналась через пару часов.Сборная Грузии по регби разгромила Нидерланды в Телави >>И неудивительно, что они спали на игровом поле, часто в прямом смысле этого слова. Опешившие от инертности здоровяков из Грузии нидерландцы вскоре сориентировались в ситуации и принялись безжалостно бомбить своих гостей. Занесли сколько сумели (9 попыток) и оставили на память один из крупнейших разгромов в истории сборной Грузии.Через 5 лет "Лелос" в Тбилиси отыгрались - 41:6. В 2001-м, в Амстердаме - 32:3, но настоящая "месть" состоялась 3 февраля 2002 года, когда сборная Грузии на столичном "Динамо" занесла 14 безответных попыток и победила со счетом 88:0!Вот и вся история – 4 победы Грузии, 1 – Нидерландов.Семь перестановокКак известно, главной причины неудачной игры "Лелос" против португальцев была кадровая проблема, в частности – отсутствие трех ведущих хукеров – опытнейшие Шалва Мамукашвили, Джаба Брегвадзе и Гиорги Чкоидзе один за другим заразились коронавирусом.Сложный танец с "Волками": послесловие к матчу грузинских регбистов >>Слава Богу, все трое перенесли болезнь очень легко, так же, как и один из лучших грузинских фланкеров Гиорги Цуцкиридзе. Поэтому Мамукашвили и Цуцкиридзе будут в стартовом составе, Чкоидзе – в запасе. Также стартует Васил Лобжанидзе, промучившийся весь прошедший матч в резерве. Вместо травмированного Беки Гигашвили в заявку включен Николоз Хатиашвили. На скамье запасных также будут замок Гиорги Джавахиа и фулбэк Гиорги Бабунашвили. А в отличие от предыдущего матча дебютант будет один – 18-летнее дарование Торнике Кахоидзе, прекрасно зарекомендовавший себя в играх за сборную U18. Вот и все 7 перестановок в составе.Абжандадзе – равнение на КвирикашвилиПротив сборной Нидерландов опытнейший флай-хав или фулбэк Лаша Хмаладзе проведет 90-й матч за сборную Грузии, его молодой коллега Тедо Абжандадзе – 30-й, однако самым главным событием наверняка станет 200-е очко того же Тедо в регбийке национальной сборной. Сегодня на его счету 198 и вряд-ли что-либо встанет на пути к грядущему рекорду. Таким образом, 10-й номер французского "Брива" обойдет в списке бомбардиров "Лелос" Лашу Малагурадзе и выйдет на четвертую позицию.Тедо Абжандадзе – главный бомбардир в нынешнем составе "Лелос". До великого достижения легендарного Меко Квирикашвили (803) еще очень далеко, но ведь Тедо всего 22 года, и кто его знает…12 февраля…Матч, как было сказано выше, начнется в 16:30, в 14:00 в Сочи, на стадионе имени Славы Метревели стартует встреча сборных России и Испании, а в 7 вечера, на бухарестском стадионе с поэтическим названием "Триумфальная Арка" начнется центральный поединок второго тура: Румыния – Португалия.Состав сборной Грузии на матч со сборной Нидерландов:1. Михеил Нариашвили (Монпелье), 2. Шалва Мамукашвили (Черный Лев), 3. Лука Джапаридзе (Брив), 4. Нодар Чеишвили (Черный Лев), 5. Лаша Джаиани (Черный Лев), 6. Отар Гиоргадзе (Брив), 7. Гиорги Цуцкиридзе (Орийак), 8. Торнике Джалагониа (Биарриц), 9. Васил Лобжанидзе (Брив), 10. Тедо Абжандадзе (Брив), 11. Давит Месхи (Енисей-СТМ), 12. Мераб. Шарикадзе (капитан, Черный Лев), 13. Деме Тапладзе (Черный Лев), 14. Ака Табуцадзе (Черный Лев), 15. Лаша Хмаладзе (Черный Лев).Запасные: 16. Гиорги Чкоидзе (Локомотив-Пенза), 17. Гурам Гогичашвили (Расинг-92), 18. Николоз Хатиашвили (Черный Лев), 19. Гиорги Джавахиа (Орийак), 20. Сандро Мамамтавришвили (Черный Лев), 21. Гела Апрасидзе (Монпелье), 22. Торнике Кахоидзе (Лело), 23. Гиорги Бабунашвили (Черный Лев).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Слава Гаспаров https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23922/29/239222936_0:0:1364:1364_100x100_80_0_0_22ca2f5187dc8bc2d531c03a6e9decfd.jpg

Слава Гаспаров https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23922/29/239222936_0:0:1364:1364_100x100_80_0_0_22ca2f5187dc8bc2d531c03a6e9decfd.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Слава Гаспаров https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23922/29/239222936_0:0:1364:1364_100x100_80_0_0_22ca2f5187dc8bc2d531c03a6e9decfd.jpg

грузия, спорт, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, кубок европейских наций по регби, колумнисты