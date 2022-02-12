https://sputnik-georgia.ru/20220212/idu-galich-zapodozrili-v-romane-s-blogerom-stasom-kruglitskim-264305531.html

Иду Галич заподозрили в романе с блогером Стасом Круглицким

Иду Галич заподозрили в романе с блогером Стасом Круглицким

ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. В Сети активно обсуждают возможный роман Иды Галич со Стасом Круглицким – поводом стал "совместный" отдых блогеров в Италии. 12.02.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. В Сети активно обсуждают возможный роман Иды Галич со Стасом Круглицким – поводом стал "совместный" отдых блогеров в Италии.Несмотря на то, что после развода Ида Галич практически не говорит о личной жизни и не раскрывает подробностей, подписчики смогли предположить, что у блогера роман именно с Круглицким.Дело в том, что оба они отдыхали в городе Портовенере, который, кстати, называют идеальным местом для свиданий. Однако, это не все: блогеры не только находились в одном городе, но и постили фотографии с одних и тех же локаций.Именно поэтому подписчики стали предполагать, что у ребят роман. Несмотря на подобные слухи, сама Галич никак не прокомментировала ситуацию и вернулась из отпуска, не рассекретив имя своего нового бойфренда.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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ида галич, светская хроника, российский шоу-бизнес