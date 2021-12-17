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"Мегаответственный человек" – Ида Галич о Моргенштерне
"Мегаответственный человек" – Ида Галич о Моргенштерне
Оказалось, что у Моргенштерна есть в "загажнике" и несколько очень положительных качеств
2021-12-17T07:17+0400
2021-12-17T08:58+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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российский шоу-бизнес
ида галич
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ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Блогер и телеведущая Ида Галич поделилась своими впечатлениями о работе с рэпером Моргенштерном в шоу "Русский ниндзя".Шоу "Русский ниндзя" ведут трое ведущих – блогер Ида Галич, рэпер Моргенштерн и экс-капитан сборной России по регби Василий Артемьев.В интервью wday Галич на вопрос журналиста, проявил ли Моргенштерн себя в работе таким же скандальным персонажем, блогер ответила, что Алишер показал себя как ответственный человек."Наоборот, Алишер проявил себя как мегаответственный человек – всегда приходил вовремя и уходил только после завершения съемок. Думаю, он прекрасно понимает, как все устроено. Он отличный бизнесмен, поэтому, что касается работы, все хорошее, что я слышала о нем, он подтвердил", – говорит Галич.Кроме того, ведущая отметила, что оба ее коллеги в шоу были очень комфортными и профессиональными людьми, поэтому никаких конфликтов между ними не возникло.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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моргенштерн, шоу-бизнес, российский шоу-бизнес, ида галич

"Мегаответственный человек" – Ида Галич о Моргенштерне

07:17 17.12.2021 (обновлено: 08:58 17.12.2021)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкТелеведущая идеоблогер Ида Галич. Премьера фильма А. Молочникова "Скажи ей"
Телеведущая идеоблогер Ида Галич. Премьера фильма А. Молочникова Скажи ей - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Оказалось, что у Моргенштерна есть в загашнике и несколько очень положительных качеств
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Блогер и телеведущая Ида Галич поделилась своими впечатлениями о работе с рэпером Моргенштерном в шоу "Русский ниндзя".
Шоу "Русский ниндзя" ведут трое ведущих – блогер Ида Галич, рэпер Моргенштерн и экс-капитан сборной России по регби Василий Артемьев.
В интервью wday Галич на вопрос журналиста, проявил ли Моргенштерн себя в работе таким же скандальным персонажем, блогер ответила, что Алишер показал себя как ответственный человек.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - Sputnik Грузия, 1920, 15.12.2021
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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"Наоборот, Алишер проявил себя как мегаответственный человек – всегда приходил вовремя и уходил только после завершения съемок. Думаю, он прекрасно понимает, как все устроено. Он отличный бизнесмен, поэтому, что касается работы, все хорошее, что я слышала о нем, он подтвердил", – говорит Галич.
Кроме того, ведущая отметила, что оба ее коллеги в шоу были очень комфортными и профессиональными людьми, поэтому никаких конфликтов между ними не возникло.
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