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"Мегаответственный человек" – Ида Галич о Моргенштерне
07:17 17.12.2021 (обновлено: 08:58 17.12.2021)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкТелеведущая идеоблогер Ида Галич. Премьера фильма А. Молочникова "Скажи ей"
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Оказалось, что у Моргенштерна есть в загашнике и несколько очень положительных качеств
ТБИЛИСИ, 15 дек — Sputnik. Блогер и телеведущая Ида Галич поделилась своими впечатлениями о работе с рэпером Моргенштерном в шоу "Русский ниндзя".
Шоу "Русский ниндзя" ведут трое ведущих – блогер Ида Галич, рэпер Моргенштерн и экс-капитан сборной России по регби Василий Артемьев.
В интервью wday Галич на вопрос журналиста, проявил ли Моргенштерн себя в работе таким же скандальным персонажем, блогер ответила, что Алишер показал себя как ответственный человек.
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев)
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
"Наоборот, Алишер проявил себя как мегаответственный человек – всегда приходил вовремя и уходил только после завершения съемок. Думаю, он прекрасно понимает, как все устроено. Он отличный бизнесмен, поэтому, что касается работы, все хорошее, что я слышала о нем, он подтвердил", – говорит Галич.
Кроме того, ведущая отметила, что оба ее коллеги в шоу были очень комфортными и профессиональными людьми, поэтому никаких конфликтов между ними не возникло.
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