https://sputnik-georgia.ru/20220212/kak-prokhodit-proverka-kompaniy-telasi-i-telmiko--otchet-energoombudsmena-264382932.html

Как проходит проверка компаний "Теласи" и "Телмико" – отчет энергоомбудсмена

Как проходит проверка компаний "Теласи" и "Телмико" – отчет энергоомбудсмена

Проверка энергораспределительных компаний, оперирующих в Тбилиси, будет проводиться целый месяц и завершится 3 марта 12.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-12T20:37+0400

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Процесс проверки энергораспределительных компаний "Телмико" и "Теласи", оперирующих в Тбилиси, проходит в активном режиме, заявила журналистам энергоомбудсмен Саломе Вардиашвили.Специалисты Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (GNERC) с 7 февраля начали проверку электрораспределительных компаний на соответствие начислений за расход электроэнергии реальным показателям счетчиков. Проверка началась из-за поступивших от населения многочисленных жалоб на завышенные счета за коммуналку. К процессу проверки подключился и аппарат энергоомбудсмена.Рабочая группа должна успеть изучить вопрос правильности начислений на счета тбилисских абонентов до 3 марта.Вернут все до последнего тетри – энергоомбудсмен Грузии о проверке "Теласи" и "Телмико">>По словам энергоомбудсмена, энергораспределительные компании сотрудничают с комиссией и заинтересованы в выявлении всех возможных проблем.Кроме того, рабочая группа обзванивает абонентов, чтобы от них узнать предположительные причины возросших счетов."Жалоб довольно много. В компании раз и навсегда должен решиться вопрос менеджмента, и они должны прийти к заключению, что с ней и почему все это происходит, и рецидива не должно быть", – подчеркнула Вардиашвили.По ее словам, будут пересмотрены счета абсолютно всех абонентов, несмотря на то, обратились они с жалобой или нет.Энергоосбудсмен отметила, что общественность будет поэтапно получать информацию о ходе проверки в компаниях.GNERC предстоит проверить соответствие счетов за потраченную электроэнергию реальным показателям счетчиков у полумиллиона абонентов Тбилиси.Речь идет о счетах за период с 1 декабря 2021 года по 31 января 2022 года.Это уже вторая проверка энергораспределительных компаний за последнее время. В августе за неправильные начисления "Телмико" была оштрафована на 75 тысяч лари. Компанию тогда обязали в течение месяца представить комиссии информацию о пересчете начислений, что было выполнено. Но в октябре она получила новое предупреждение также за неправильные начисления.В декабре компания объявила о переходе на новую систему начисления платы за электроэнергию. Согласно нововведению, сотрудники компании должны снимать показания со счетчиков в последние четыре дня месяца, а абоненты получать квитанции в начале следующего месяца, ориентировочно до 5 числа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220203/potrebiteli-vyigrayut-ot-proverki-schetov-za-elektroenergiyu-v-tbilisi-otvet-komissii-264122690.html

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