https://sputnik-georgia.ru/20220212/oppozitsionnaya-partiya-otkryvaet-tsentr-pravovoy-pomoschi-pensioneram-v-parlamente-gruzii-264376531.html

Оппозиционная партия открывает центр правовой помощи пенсионерам в парламенте Грузии

Оппозиционная партия открывает центр правовой помощи пенсионерам в парламенте Грузии

Помочь пенсионерам в решении проблем с кредитами берется "Стратегия Агмашенебели" 12.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-12T15:59+0400

2022-02-12T15:59+0400

2022-02-12T15:59+0400

грузия

новости

парламент грузии

георгий вашадзе

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ТБИЛИСИ, 12 фев — Sputnik. Оппозиционная партия "Стратегия Агмашенебели" открывает в парламенте Грузии центр правовой помощи пенсионерам с 14 февраля, заявил на брифинге лидер партии Георгий Вашадзе.По словам Вашадзе, сотни пенсионеров уже передали партии информацию о своих кредитных проблемах. По его словам, эти люди годами находятся в угнетенном состоянии со стороны банков.Сколько заработало Пенсионное агентство Грузии в январе>>По словам Вашадзе, центр поможет решить юридические проблемы пенсионерам, лицам с ОВЗ и вынужденным переселенцам. Желающие получить услугу смогут обратиться по горячей линии: (+995) 558-262-845, (+995) 598-187-779.Вашадзе вместе с другими оппозиционными депутатами выступал за отмену монополии на выдачу пенсий, отмену исключительного права на пенсионные услуги и в условиях свободной конкуренции автоматическое снижение процентной ставки по пенсионному кредиту.На сегодняшний день правом на выдачу пенсий в Грузии обладает Liberty Bank. Процентная ставка по кредиту для пенсионеров же составляет 36%.Летом 2021 года бюджетно-финансовый комитет не поддержал поправки в закон "О государственной пенсии", инициированных фракцией "Группа реформ Шарля Мишеля", которые предусматривали право выбора банка пенсионерами для оформления пенсионного кредита.Накануне Межведомственная правительственная комиссия, куда входит и Вашадзе от оппозиции, утвердила конкурсные условия для банков, желающих заняться пенсионным обслуживанием. Одним из условий является снижение процентной ставки на пенсионный кредит. Она должна быть не выше 26%.На сегодняшний день в Грузии насчитывается около 793 тысяч пенсионеров. Пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220211/stavka-po-kreditu-dlya-pensionerov--snizitsya-reshenie-vlastey-gruzii-264361572.html

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грузия, новости, парламент грузии, георгий вашадзе