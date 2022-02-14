https://sputnik-georgia.ru/20220214/do-murashek-klip-na-pesnyu-ne-zabudu-tebya-musi-totibadze-pokoril-set--video-264401624.html
"До мурашек!" Клип на песню "Не забуду тебя" Муси Тотибадзе покорил Сеть – ВИДЕО
"До мурашек!" Клип на песню "Не забуду тебя" Муси Тотибадзе покорил Сеть – ВИДЕО
Завораживающее видео и завораживающее исполнение - Муся Тотибадзе представила новую песню и клип
2022-02-14T13:34+0400
2022-02-14T13:34+0400
2022-02-14T13:34+0400
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муся тотибадзе
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ТБИЛИСИ, 14 фев – Sputnik. Клип на новую песню исполнительницы Муси Тотибадзе "Не забуду тебя!" покорил Сеть – в нем снялись сама Муся, ее родные и известный актер Александр Паль.Любопытно, что часть съемок видеоклипа проходила в бассейне на глубине 6 метров, который специально задекорировали под дно водохранилища. В клипе также снялись актеры Манана Тотибадзе, Искандер Шайхутдинов и художник Гоги Тотибадзе, который является дедом Муси. Режиссером видео выступила Нина Гусева. Она же работала и над клипами Муси Тотибадзе "Кто остановит этот дождь", "В.О.Л.К." и "Молодость"."Хочется стопать каждый кадр и рассматривать по миллиметру. Кажется, именно для этого созданы мои глаза", "Клип как хорошее кино с качественным саундтреком", "Не, ну все, что делает Муся и ее потрясающая команда – это ШЕДЕВР! А песня теперь на репите!", "Прекрасно и очень атмосферно! Отличная работа, хочется пересматривать снова и снова. Красивая и грустная история", "Фантастически приятная работа, клип и песня! Муся и Паль – прекрасны!", "Божественно!! Муся, Вы прекрасны до мурашек!" – пишут подписчики.Мария Тотибадзе (настоящее имя девушки) является яркой и оригинальной представительницей современной музыки России. У нее особенная, запоминающаяся манера исполнения. Слушатели всегда отмечают ее необычное звучание, которое уже полюбилось многим. Рыжеволосая 24-летняя красавица является дочерью известного художника Константина Тотибадзе, однако она не пошла по его стопам, а занялась музыкой.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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российский шоу-бизнес, муся тотибадзе, музыка, видео
"До мурашек!" Клип на песню "Не забуду тебя" Муси Тотибадзе покорил Сеть – ВИДЕО
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Завораживающее видео и завораживающее исполнение – Муся Тотибадзе представила новую песню и клип
ТБИЛИСИ, 14 фев – Sputnik. Клип на новую песню исполнительницы Муси Тотибадзе "Не забуду тебя!" покорил Сеть – в нем снялись сама Муся, ее родные и известный актер Александр Паль.
В новом клипе Муся Тотибадзе предстала в образе прекрасной русалки, которая влюбляется в молодого мужчину и из-за него покидает свою стихию, но в финале разочаровывается в своем избраннике. Именно ее возлюбленного и сыграл Паль.
Любопытно, что часть съемок видеоклипа проходила в бассейне на глубине 6 метров, который специально задекорировали под дно водохранилища. В клипе также снялись актеры Манана Тотибадзе, Искандер Шайхутдинов и художник Гоги Тотибадзе, который является дедом Муси.
Режиссером видео выступила Нина Гусева. Она же работала и над клипами Муси Тотибадзе "Кто остановит этот дождь", "В.О.Л.К." и "Молодость".
"Хочется стопать каждый кадр и рассматривать по миллиметру. Кажется, именно для этого созданы мои глаза", "Клип как хорошее кино с качественным саундтреком", "Не, ну все, что делает Муся и ее потрясающая команда – это ШЕДЕВР! А песня теперь на репите!", "Прекрасно и очень атмосферно! Отличная работа, хочется пересматривать снова и снова. Красивая и грустная история", "Фантастически приятная работа, клип и песня! Муся и Паль – прекрасны!", "Божественно!! Муся, Вы прекрасны до мурашек!" – пишут подписчики.
К слову, клип вышел в преддверии весеннего концертного тура певицы: он стартует 8 марта в Москве. В его рамках Муся Тотибадзе выступит в Казани, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Мария Тотибадзе (настоящее имя девушки) является яркой и оригинальной представительницей современной музыки России. У нее особенная, запоминающаяся манера исполнения. Слушатели всегда отмечают ее необычное звучание, которое уже полюбилось многим.
Рыжеволосая 24-летняя красавица является дочерью известного художника Константина Тотибадзе, однако она не пошла по его стопам, а занялась музыкой.
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