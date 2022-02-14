https://sputnik-georgia.ru/20220214/eto-bylo-samoe-silnoe-zemletryasenie-s-2012-goda---seysmolog-264426015.html

"Это было самое сильное землетрясение с 2012 года" - сейсмолог

"Это было самое сильное землетрясение с 2012 года" - сейсмолог

Повторение такого сильного землетрясения очень маловероятно - такое случается, но крайне редко, заявил эксперт 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T17:22+0400

2022-02-14T17:22+0400

2022-02-14T17:22+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Землетрясение, произошедшее накануне в Грузии, было самым сильным с 2012 года, рассказал Sputnik Грузия сейсмолог, профессор Тбилисского государственного университета Ильи Зураб Джавахишвили.Мощное землетрясение произошло на юге Грузии 13 февраля в 22:25 по местному времени. Магнитуда составила 6,2. Эпицентром стал Дманиси (регион Квемо Картли).По словам сейсмолога, в течение последнего года в Дманиси активизировались подземные толчки и землетрясения происходят часто. "Это сейсмически очень активный район", - подчеркнул Джавахишвили.На вопрос, ожидается ли после такого сильного землетрясения повтор таких же сильных подземных толчков, профессор ответил, что это маловероятно."Очень маловероятно повторение такого сильного землетрясения. Такое случается, но крайне редко. По обыкновенному сценарию же, сначала случается сильное землетрясение и далее следует шлейф слабых землетрясений, так называемых афтершоков и постепенно утихает", - отметил Джавахишвили.Что касается прогнозирования землетрясений, то, по словам Джавахишвили, предугадать, когда и где случится землетрясение, невозможно. Как отметил Джавахишвили, это настолько сложный процесс, что сегодняшние знания не позволяют ученым делать прогнозы в связи с возникновением землетрясений."Мы можем сказать, например, насколько сейсмически активна эта конкретная территория — Джавахети, какова вероятность того, что в течение 50 лет произойдет сильное землетрясение. Такой прогноз делается, и называется он оценка сейсмоопасности", - подчеркнул Джавахишвили.Напомним, что после мощного землетрясения на юге Грузии в воскресенье сейсмологи в течение ночи зафиксировали шесть афтершоков магнитудой свыше 3,1. Землетрясение было настолько мощным, что сильно трясло в Тбилиси. Подземные толчки ощутили даже жители Армении и Азербайджана.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220214/posledstviya-zemletryaseniya-v-gruzii--v-epitsentre-est-razrusheniya-264406414.html

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землетрясения в грузии, землетрясение, грузия, новости, общество, западная грузия, тбилиси