https://sputnik-georgia.ru/20220214/oppozitsiya-opolchilas-na-premera-gruzii-posle-ego-zayavleniya-o-vaktsinatsii-264430053.html

Оппозиция ополчилась на премьера Грузии после его заявления о вакцинации

Оппозиция ополчилась на премьера Грузии после его заявления о вакцинации

Оппоненты власти утверждают, что глава правительства Грузии поощряет антиваксеров своими заявлениями 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T18:59+0400

2022-02-14T18:59+0400

2022-02-14T18:59+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Оппозиционеры выступили с резкой критикой в адрес премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили за его слова о том, что при новом штамме коронавируса "омикрон" вакцина в большинстве случаев не работает.Позже в правительстве заявили, что премьер не является антиваксером, он имел в виду то, что вакцина не снижает риск инфицирования новым штаммом, но она защищает от тяжелого течения заболевания. Члены правящей команды подчеркнули, что Гарибашвили вакцинирован двумя дозами вакцины.По ее словам, премьер-министр должен взять на себя ответственность за всех тех, кто после его заявления сомневается, стоит ли делать прививку."Сами производители вакцин говорят, что существует 85%, 80% и 75% степень защиты. Так что не нужно концентрироваться на том, что она не дает стопроцентной гарантии, нужно концентрироваться на том, что смертность после вакцинации нулевая", — сказал депутат от партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе.Управление эпидемиологическим положением в Грузии он назвал "катастрофическим" и "непрофессиональным"."Это заявление премьер-министра поощряет антиваксеров", - сказала депутат, глава "Республиканской партии" Хатуна Самнидзе.Эксперт в области здравоохранения, бывший глава Минздрава Зураб Чиаберашвили считает, что премьер-министр хочет сменить руководителя Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья. Сегодня Центр возглавляет Амирана Гамкрелидзе.Премьер Грузии - не антиваксер, заявил глава Минздрава>>"Гарибашвили хочет публичного конфликта с руководством Центра по контролю заболеваний, потому что его беспокоит ковид-статистика, публикуемая NCDC, и , следовательно, единственный способ для Гарибашвили сфальсифицировать статистику — сменить руководителя центра по контролю заболеваний", - сказал Зураб Чиаберашвили.С момента появления в Грузии вакцин от коронавируса эпидемиологи говорят о важности прививок. По словам экспертов, вакцина защищает от тяжелого течения заболевания и летального исхода.В случае "омикрона" вакцина в большинстве случаев не работает – премьер Грузии>>Грузия переживает шестую волну коронавируса. С начала пандемии в стране зафиксировано более 1,4 миллиона случаев инфицирования. Двумя, то есть полными дозами вакцины в Грузии привиты 42,9% взрослого населения. Население страны - 3,7 миллиона человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, политика, грузия, амиран гамкрелидзе, хатия деканоидзе, минздрав, ираклий гарибашвили, единое нацдвижение