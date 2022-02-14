https://sputnik-georgia.ru/20220214/premer-gruzii-zainteresovalsya-rassledovaniem-dela-o-kol-tsentrakh-264419342.html

Премьер Грузии заинтересовался расследованием дела о кол-центрах

Премьер Грузии заинтересовался расследованием дела о кол-центрах

Ираклий Гарибашвили заявил о причастности представителей бывшей власти Грузии к мошеннической схеме

2022-02-14T14:42+0400

2022-02-14T14:42+0400

2022-02-14T14:42+0400

грузия

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. Премьер-министр Грузия Ираклий Гарибашвили инициирует создание рабочей группы для изучения дела о транснациональном мошенничестве с использованием кол-центров.О раскрытии схемы транснациональной преступности прокуратура Грузии сообщила в октябре 2021 года. Тогда при сотрудничестве Грузии и Германии были задержаны семь человек. Спустя несколько месяцев, в феврале 2022 года, были задержаны еще шесть человек.По его словам, нужно решить этот вопрос раз и навсегда, и прекратить спекуляции."В стране существуют разные кол-центры, мы не против этого. Однако, если их деятельность выходит за рамки закона, безусловно, на это нужно реагировать", – отметил Гарибашвили.Премьер также заявил о связи представителей прежней власти Грузии с кол-центрами, фигурирующими в уголовном деле. При этом он подчеркнул, что не хочет называть фамилии.На прошлой неделе глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили подал в суд на оппозиционные телеканалы "Мтавари архи" и "Формула", и депутата парламента от "Единого национального движения" Левана Хабеишвили.Лилуашвили требует публичных извинений и символической компенсации в размере 1 лари за клевету. Иск связан со сюжетами телеканалов, в которых Лилуашвили был назвал в числе тех, кто связан с преступными кол-центрами.Глава СГБ Грузии подал в суд на два телеканала и депутата>>По данным следствия, злоумышленники создали десятки электронных торговых платформ и основали компании, на базе которых создали т. н. кол-центры. На работу в кол-центры брали тех, кто владеет иностранными языками.Сотрудники кол-центров связывались с гражданами Германии и других стран и предлагали принять участие в электронной торговле ценных бумаг, акций, товарных активов, валют и криптовалют с использованием вышеуказанных электронных платформ.Транснациональное мошенничество через кол-центр в Грузии – задержаны шесть человек>>На самом деле никаких торгов не проводилось. Члены преступной группировки незаконно завладели миллионами евро, которые легализовали посредством разных банковских транзакций, утверждает следствие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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