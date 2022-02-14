https://sputnik-georgia.ru/20220214/skolko-ballov-vyderzhit-tbilisi--mnenie-seysmologa-264423536.html

Сколько баллов выдержит Тбилиси – мнение сейсмолога

Сколько баллов выдержит Тбилиси – мнение сейсмолога

Если бы эпицентр воскресного землетрясения находился в самом Тбилиси, то результат был бы очень плохим, заявил сейсмолог 14.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-14T16:19+0400

2022-02-14T16:19+0400

2022-02-14T16:19+0400

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ТБИЛИСИ, 14 фев — Sputnik. В том случае, если Тбилиси станет эпицентром землетрясения, то магнитуда 4 - 5 может оказаться для столицы довольно опасной, заявил геолог, представитель Института наук по изучению Земли госуниверситета Ильи Лаша Сухишвили.Мощное землетрясение произошло на юге Грузии в минувшее воскресенье в 22:25 по местному времени. Магнитуда составила 6,2. Эпицентр находился в муниципалитете Дманиси (регион Квемо Картли) в 60 километрах от Тбилиси.На вопрос, насколько могут пострадать здания в Тбилиси при землетрясениях, особенно так называемые "итальянские дворы", геолог ответил, что каждое здание в столице нуждается в индивидуальном изучении. По его словам, некоторые "итальянские дворы" могут выдержать такие подземные толчки, каких не выдержат новостройки."Насколько мне известно, у так называемых "хрущевок" вышел срок эксплуатации, и, возможно, даже без землетрясений может возникнуть какая-нибудь аварийная ситуация", - подчеркнул Сухишвили.Стоит ли ждать в Грузии более мощного землетрясения - мнение сейсмолога >>Геолог сравнил землетрясение апреля 2002 года с землетрясением 13 февраля 2022 года и отметил, что тогда эпицентр был в Тбилиси, левая набережная столицы. Тогда в столице произошло землетрясение магнитудой 4,5. Несмотря на небольшие баллы, даже землетрясение такого небольшого масштаба вызвало проблемы в столице. Сотни домов стали аварийными, несколько человек погибли.Что касается безопасности во время землетрясений, геолог предупредил, что не имеет значения, на каком этаже находится человек. Самое главное сохранить спокойствие и оставаться в здании."Традиционная практика того, что все спускаются вниз, ни в коем случае не оправдана. Если мы находимся на улице во время землетрясения, то не должны заходить в здание. Передвижение в здании, как правило, означает использование лестницы или лифта, а во время землетрясения нельзя использовать ни одно, ни другое", - подчеркнул Сухишвили.Грузию трясло всю ночь – зафиксировано семь толчков магнитудой выше 3,1 >>После мощного землетрясения на юге Грузии сейсмологи в течение ночи зафиксировали шесть афтершоков магнитудой свыше 3,1. Землетрясение было настолько мощным, что сильно трясло в Тбилиси. Подземные толчки ощутили даже жители Армении и Азербайджана.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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