https://sputnik-georgia.ru/20220215/afera-na-million-mvd-gruzii-raskrylo-prestupnuyu-skhemu-264452509.html

Афера на миллион: МВД Грузии раскрыло преступную схему

Афера на миллион: МВД Грузии раскрыло преступную схему

К уголовной ответственности привлечены шесть членов преступной группировки 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T13:48+0400

2022-02-15T13:48+0400

2022-02-15T13:48+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью раскрыли факт мошенничества – задержаны шесть членов преступной группировки, сообщается на сайте МВД Грузии.По данным следствия, в начале 2022 года обвиняемые вместе с другими соучастниками спланировали мошенническим путем завладеть крупной суммой денег, принадлежащей одному из финансовых учреждений.Для осуществления преступного замысла один из задержанных, 46-летний Б. Ш., который является директором компании, обратился к финансовому учреждению и потребовал установить ему пос-терминал. После того, как обвиняемый получил пос-терминал, члены преступной группировки незаконными манипуляциями активировали на нем функцию т. н. преавторизации.Британский акционер требует от учредителей TBC Bank возмещения ущерба>>В период с 27 по 31 января включительно с использованием двух банковских пластиковых карт, зарегистрированного за границей банка, на которых не было соответствующих сумм, обвиняемые совершили 16 различных платежей на пос-терминале на 2 314 890 лари (782 тысячи долларов).После незаконных транзакций, члены преступной группировки быстро перевели часть суммы на собственные счета и обналичили деньги.В результате материальный ущерб составил 975 530 лари (329 тысяч долларов).При обыске автомобиля, принадлежащего директору компании, было изъято огнестрельное оружие с 12 патронами, разрешение на ношение которого у обвиняемого не было. А из офиса компании изъят пос-терминал, с помощью которого было совершено преступление.Во время обыска автомобилей и квартир остальных задержанных полиция изъяла крупные суммы денег, банковские пластиковые карты, мобильные и компьютерные устройства, а также разные документы.Проводятся следственные действия для установления и задержания других лиц, причастных к преступлению.Следствие ведется по статьям "Незаконное ношение огнестрельного оружия и боеприпасов", а также "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее существенный ущерб".Задержанным грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220204/transnatsionalnoe-moshennichestvo-cherez-koll-tsentr-v-gruzii---zaderzhany-shest-chelovek-264119646.html

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