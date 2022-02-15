https://sputnik-georgia.ru/20220215/obvinyaemyy-v-ubiystve-avstraliyki-psikhicheski-zdorov--zaklyuchenie-ekspertizy-264465954.html

Обвиняемый в убийстве австралийки психически здоров – заключение экспертизы

Обвиняемый в убийстве австралийки психически здоров – заключение экспертизы

На невменяемости обвиняемого в убийстве все это время настаивала защита и требовала поместить его в психиатрическую лечебницу 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T19:54+0400

2022-02-15T19:54+0400

2022-02-15T19:54+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Обвиняемого в убийстве австралийки Шанай Брук в Тбилиси Рафаэля Мурсакулова психиатрическая экспертиза признала психически здоровым - в момент совершения преступления не был в состояние аффекта, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".На сегодняшнем судебном процессе в Тбилисском городском суде прокурор и адвокаты должны были выступить с заключительным словом. Однако после обнародования результатов экспертизы защита потребовала отложить заседание и дать время на консультацию с подзащитным.Заключение экспертизы резко меняет стратегию адвокатов Мурсакулова, которые настаивали на его невменяемости и требовали поместить обвиняемого в психиатрическую лечебницу вместо тюрьмы.Обвиняемого в убийстве австралийки отправили в заключение>>По информации СМИ, члены семьи Шанай Брук в ближайшем будущем планируют приехать в Грузию. Известно, что семья убитой требует бессрочного заключения для обвиняемого. Они считают, что это будет для него справедливым наказанием.Мурсакулова задержали 8 сентября 2021 года на основании собранных доказательств и заключения генетической экспертизы. По предъявленному обвинению ему грозит лишение свободы от 16 до 20 лет или бессрочное заключение.Следствие установило, что 30 июня 2021 года, примерно в 16:00 по местному времени в Тбилиси, на территории, прилегающей к парку Мтацминда, обвиняемый напал на гражданку Австралии 31-летнюю Шанай Брук с целью завладения ее личными вещами.Жертва оказала нападавшему сопротивление. После чего обвиняемый нанес ей ножевое ранение, а затем задушил. После этого он завладел личными вещами жертвы и попытался скрыть следы преступления, прикрыв тело ветками. А орудие убийства – нож – бросил недалеко от места преступления и скрылся.Шанай Брук работала педагогом английского языка дистанционно и некоторое время проживала в Тбилиси. В последний раз ее видели днем 31 июля, когда она отправилась на прогулку на склоны горы Мтацминда.Перед гибелью девушка связывалась со своей подругой в США. Закончив разговор, подруга погибшей девушки через некоторое время вновь увидела входящий звонок от Брук. Ответив на него, она услышала в трубке крики и мольбы о том, чтобы ее оставили в покое. После этого связь с ней прервалась. Подруга позвонила общим знакомым Брук в Тбилиси и подняла тревогу.Тело девушки полиция нашла после долгих поисков.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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