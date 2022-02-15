https://sputnik-georgia.ru/20220215/parlament-gruzii-progolosuet-za-lishenie-trekh-deputatov-polnomochiy-264441123.html

Парламент Грузии проголосует за лишение трех депутатов полномочий

Парламент Грузии проголосует за лишение трех депутатов полномочий

Списочный состав парламента, который на сегодняшний день насчитывает 147 депутатов, может сократиться до 144 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T09:36+0400

2022-02-15T09:36+0400

2022-02-15T09:36+0400

грузия

новости

политика

каха кучава

элене хоштария

шалва нателашвили

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Вопрос лишения мандатов сразу четырех депутатов, трех из которых нельзя заменить, будет рассмотрен на пленарном заседании парламента Грузии во вторник.Комитет по процедурным вопросам на прошлой неделе одобрил лишение полномочий лидера "Лейбористской партии" Шалвы Нателашвили, лидера партии "Дроа" Элене Хоштария, одного из лидеров партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе и члена правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Кахи Кучава.Хоштария и Нателашвили лишаются мандатов из-за систематического неучастия в работе парламента. По Конституции, если член парламента в течение сессии по неуважительной причине пропустил больше половины заседаний, его полномочия должны быть прекращены.Вопрос лишения мандатов трех оппозиционных депутатов Грузии остается открытым >>Что касается одного из лидеров оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, то в этом случае причина – приговор суда.А вот Каха Кучава покидает парламент по собственному желанию.При этом из четырех уходящих из парламента депутатов замена найдется для одного. Каху Кучава сменит следующий кандидат из списка "Грузинской мечты" Гия Цагареишвили.Что касается "Лейбористской партии" и партии "Лело для Грузии", то партии еще в декабре 2020 года упразднили свои партийные списки и заменить их некем. Хоштария попала в парламент по списку партии "Европейская Грузия". Эта партия также упразднила свой партийный список в декабре 2020 года.Куда ушел Кучава? В "Грузинской мечте" прокомментировали слухи вокруг экс-главы парламента >>Таким образом состав парламента, который на сегодняшний день насчитывает 147 депутатов, может сократиться до 144. За счет сокращения количества оппозиционных депутатов еще больше укрепятся позиции правящей партии, у которой 83 мандата. В свою очередь оппозиция может потерять необходимое количество голосов для создания следственных комиссий.Лишение мандатов будет первым вопросом на голосовании.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, политика, каха кучава, элене хоштария, шалва нателашвили, парламент грузии