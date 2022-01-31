https://sputnik-georgia.ru/20220131/vopros-lisheniya-mandatov-trekh-oppozitsionnykh-deputatov-gruzii-ostaetsya-otkrytym-264016665.html

Вопрос лишения мандатов трех оппозиционных депутатов Грузии остается открытым

Вопрос лишения мандатов трех оппозиционных депутатов Грузии остается открытым

Причиной срыва заседания парламентского комитета стала пандемия коронавируса 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T14:23+0400

2022-01-31T14:23+0400

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шалва нателашвили

ираклий кадагишвили

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Заседание парламентского комитета по процедурным вопросам и правилам, на котором должен быть рассмотрен вопрос лишения депутатских полномочий трех оппозиционных депутатов, отложили из-за отсутствия кворума.Как разъяснил заместитель главы комитета Гурам Мачарашвили, причиной срыва заседания стала пандемия коронавируса – несколько депутатов не явились на заседание, так как контактировали с инфицированным.Когда состоится заседания комитета – пока не известно.В понедельник комитет по процедурным вопросам и правилам должен был рассмотреть вопрос лишения депутатских полномочий Елене Хоштария, Шалвы Нателашвили и Бадри Джапаридзе.В парламенте Грузии может стать меньше оппозиционеров>>Как разъяснил ранее глава комитета Ираклий Кадагишвили, вопрос лишения мандата Хоштария и Нателашвили возник из-за того, что по Конституции, если член парламента в течение сессии по неуважительной причине попускал больше половины заседаний, то его полномочия должны быть прекращены.Что касается лидера оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, то в этом случае причина ожидаемого лишения депутатского мандата – приговор суда.Тбилисский городской суд признал Джапаридзе виновными в мошенничестве в 2008 году и приговорил к семи годам лишения свободы. Однако он был освобожден от отбывания наказания, так как истек срок давности уголовного преследования.Согласно Конституции Грузии, если член парламента признан виновным на основании вступившего в силу приговора, его могут лишить депутатских полномочий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, шалва нателашвили, ираклий кадагишвили