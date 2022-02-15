https://sputnik-georgia.ru/20220215/tsennye-bumagi-kompaniy-gruzii-na-londonskoy-birzhe-itogi-torgov-za-nedelyu-264432320.html

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости 15.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-15T07:01+0400

2022-02-15T07:01+0400

2022-02-15T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 15 фев — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизилась на 0,96% и составила 96,53 доллара с доходностью 3,65%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю повысилась на 0,02%, торги закрылись с доходностью 2,15% по цене 105,46 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 101,03 пункта с доходностью 5,59%, за неделю цена повысилась на 0,18%.Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю понизилась на 1,07% до 96,53 пункта, доходность составила 4,54%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>Торги акциямиПо информации Galt & Taggart, цена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 8,97% и составила 15,8 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 379 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 14,28-15,8 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю понизилась на 0,58% и составила 6,81 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 314 тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,68-7,05 фунта.Акции TBC Bank повысились в цене за неделю на 10,65% до 16 фунтов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 130 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 14,5-16,02 фунта за акцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации