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Есть ли шансы у Бадри Джапаридзе в Рустави: кто поддержит "Лело"
Есть ли шансы у Бадри Джапаридзе в Рустави: кто поддержит "Лело"
Лишенный депутатского мандата Джапаридзе попытается вернуть его себе на промежуточных выборах 16.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-16T17:06+0400
2022-02-16T17:06+0400
2022-02-16T17:41+0400
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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Заявление одного из лидеров партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе о намерении баллотироваться в парламент на выборах в Рустави поставило в тупик грузинскую оппозицию и укрепило уверенность правящей силы.Бадри Джапаридзе, лишившись мандата парламентария 15 февраля, в тот же день заявил о своем намерении вернуться в парламент через мажоритарные выборы в округе Рустави-Гардабани, которые пройдут 2 апреля.Это решение поставило в тупик самую крупную оппозиционную партию страны "Единое национальное движение", которая ранее заявляла о намерении тесно сотрудничать с "Лело для Грузии" по ряду вопросов, принципиальных для страны.Джапаридзе пока не стоит рассчитывать на поддержку партии Гахария на выборах>>У "Нацдвижения" самый большой электорат в мажоритарном округе после правящей партии. "Грузинской мечте" на выборах мэра в прошлом году удалось провести своего кандидата Нино Лацабидзе лишь во втором туре с преимуществом всего в 3,8 тысячи голосов, основным конкурентом которой был кандидат от "Нацдвижения" Давид Киркитадзе, при том что на выборы пришли лишь 48,7% избирателей (52 тысячи)."Мы встретимся с представителями партий, также обсудим вопрос внутри нашей партии. Вы знаете, что Давид Киркитадзе является значимой фигурой руставского оппозиционного фронта, и мы должны учесть его мнение. Мы примем решение только после консультаций", - сказала одна из лидеров "Нацдвижения" Хатия Деканоидзе.Однако другой лидер партии Георгий Ботковели не исключил, что "Нацдвижение", также потерявшее одного представителя в парламенте, все же поддержит кандидатуру Джапаридзе."Сегодня у единства нет альтернативы. Оппозиция должна быть консолидирована в любой борьбе", - сказал Ботковели.В партии "Новый политический центр – Гирчи" в вопросе с Джапаридзе предпочли занять нейтральную позицию."Мы специфическая партия, которая не говорит своим избирателям, за кого голосовать, если "Гирчи" не участвует в выборах", - заявил один из лидеров партии Яго Хвичия.В то же время он отметил, что возвращение Джапаридзе в парламент будет справедливым.А вот партия "Граждане" ждет шага от самого Джапаридзе, чтобы принять свое решение."С большой вероятностью мы не поддержим Джапаридзе и представим своего кандидата. Мы не будем обижаться или злиться, пусть они начнут консультации, если хотят нашей поддержки", - сказал лидер партии Алеко Элисашвили.Взяли паузу на раздумья и в партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии".Лидер партии "Лело для Грузии" решил вернуться в парламент в новом амплуа>>"До выборов много времени, и посмотрим, что будет, но на данный момент мы никого не поддерживаем. Мы так решили, исходя из политической обстановки. На сегодняшний день мы не собираемся поддержать Бадри Джапаридзе", - заявила депутат от партии "Для Грузии" Анна Бучукури.А вот "Третья сила" решила сделать сама первый шаг до начала консультаций с партией Джапаридзе."У нас были внутренние консультации, и мы договорились, что "Стратегия Агмашенебели" и "Республиканская партия" не выставят своего кандидата. Об остальном мы скажем после консультаций с представителями "Лело", - сказал лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе.Пока оппозиция в раздумьях и ожидании шагов от "Лело для Грузии", в правящей партии уже заявили о своей победе на выборах, тем более если оппозиции не удастся объединиться."Наш кандидат уверенно выиграет, и если оппозиционные партии помимо "Лело" выставят своих кандидатов, шанс Джапаридзе будет равен нулю", - сказал один из лидеров "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.При этом он отметил, что лишение депутатского мандата Джапаридзе было справедливым."Печать на этом решении поставит общественность Рустави, и это будет окончательным приговором, в том числе политическим, руставского населения для Джапаридзе", - сказал Мдинарадзе."Грузинская мечта" уже давно проводит предвыборную кампанию в мажоритарном округе. Ее кандидат Ираклий Шатакишвили уже почти две недели как встречается с избирателями.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, выборы, лело для грузии, политика
Есть ли шансы у Бадри Джапаридзе в Рустави: кто поддержит "Лело"
17:06 16.02.2022 (обновлено: 17:41 16.02.2022) Подписаться на
Лишенный депутатского мандата Джапаридзе попытается вернуть его себе на промежуточных выборах
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Заявление одного из лидеров партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе о намерении баллотироваться в парламент на выборах в Рустави поставило в тупик грузинскую оппозицию и укрепило уверенность правящей силы.
Бадри Джапаридзе, лишившись мандата парламентария 15 февраля, в тот же день заявил о своем намерении вернуться в парламент через мажоритарные выборы в округе Рустави-Гардабани, которые пройдут 2 апреля.
Это решение поставило в тупик самую крупную оппозиционную партию страны "Единое национальное движение", которая ранее заявляла о намерении тесно сотрудничать с "Лело для Грузии" по ряду вопросов, принципиальных для страны.
У "Нацдвижения" самый большой электорат в мажоритарном округе после правящей партии. "Грузинской мечте" на выборах мэра в прошлом году удалось провести своего кандидата Нино Лацабидзе лишь во втором туре с преимуществом всего в 3,8 тысячи голосов, основным конкурентом которой был кандидат от "Нацдвижения" Давид Киркитадзе, при том что на выборы пришли лишь 48,7% избирателей (52 тысячи).
"Мы встретимся с представителями партий, также обсудим вопрос внутри нашей партии. Вы знаете, что Давид Киркитадзе является значимой фигурой руставского оппозиционного фронта, и мы должны учесть его мнение. Мы примем решение только после консультаций", - сказала одна из лидеров "Нацдвижения" Хатия Деканоидзе.
Однако другой лидер партии Георгий Ботковели не исключил, что "Нацдвижение", также потерявшее одного представителя в парламенте, все же поддержит кандидатуру Джапаридзе.
"Сегодня у единства нет альтернативы. Оппозиция должна быть консолидирована в любой борьбе", - сказал Ботковели.
В партии "Новый политический центр – Гирчи" в вопросе с Джапаридзе предпочли занять нейтральную позицию.
"Мы специфическая партия, которая не говорит своим избирателям, за кого голосовать, если "Гирчи" не участвует в выборах", - заявил один из лидеров партии Яго Хвичия.
В то же время он отметил, что возвращение Джапаридзе в парламент будет справедливым.
А вот партия "Граждане" ждет шага от самого Джапаридзе, чтобы принять свое решение.
"С большой вероятностью мы не поддержим Джапаридзе и представим своего кандидата. Мы не будем обижаться или злиться, пусть они начнут консультации, если хотят нашей поддержки", - сказал лидер партии Алеко Элисашвили.
Взяли паузу на раздумья и в партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии".
"До выборов много времени, и посмотрим, что будет, но на данный момент мы никого не поддерживаем. Мы так решили, исходя из политической обстановки. На сегодняшний день мы не собираемся поддержать Бадри Джапаридзе", - заявила депутат от партии "Для Грузии" Анна Бучукури.
А вот "Третья сила" решила сделать сама первый шаг до начала консультаций с партией Джапаридзе.
"У нас были внутренние консультации, и мы договорились, что "Стратегия Агмашенебели" и "Республиканская партия" не выставят своего кандидата. Об остальном мы скажем после консультаций с представителями "Лело", - сказал лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе.
Пока оппозиция в раздумьях и ожидании шагов от "Лело для Грузии", в правящей партии уже заявили о своей победе на выборах, тем более если оппозиции не удастся объединиться.
"Наш кандидат уверенно выиграет, и если оппозиционные партии помимо "Лело" выставят своих кандидатов, шанс Джапаридзе будет равен нулю", - сказал один из лидеров "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.
При этом он отметил, что лишение депутатского мандата Джапаридзе было справедливым.
"Печать на этом решении поставит общественность Рустави, и это будет окончательным приговором, в том числе политическим, руставского населения для Джапаридзе", - сказал Мдинарадзе.
"Грузинская мечта" уже давно проводит предвыборную кампанию в мажоритарном округе. Ее кандидат Ираклий Шатакишвили уже почти две недели как встречается с избирателями.
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