https://sputnik-georgia.ru/20220216/papa-prevraschaetsya-v-morozhenoe-kozlovskiy-pokazal-foto-s-docheryu-v-chest-ee-dnya-rozhdeniya-264493503.html
"Папа превращается в мороженое": Козловский показал фото с дочерью в честь ее дня рождения
"Папа превращается в мороженое": Козловский показал фото с дочерью в честь ее дня рождения
Артист опубликовал трогательные фотографии со своей подросшей дочерью Одой Валентиной
2022-02-16T15:19+0400
2022-02-16T15:19+0400
2022-02-16T15:19+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
данила козловский
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/10/264492503_0:272:1050:863_1920x0_80_0_0_7fcc5e2029b34720e4bdad8ef37e8737.jpg
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Известный российский актер и режиссер Данила Козловский порадовал своих подписчиков в Instagram серией фотографий с дочерью – снимки посвящены дню рождению малышки.Оде Валентине исполнилось два года. Это ребенок от актрисы и продюсера Ольги Зуевой. Девочка живет в США. С мамой дочки Козловский расстался, но сохранил хорошие отношения. Артист по возможности встречается с дочерью и максимально принимает участие в воспитании Оды.На кадрах Данилу Козловского можно увидеть с Одой Валентиной на детской площадке. Актер также показал кадры, где малышка смотрит на свечи на праздничном тортике и раскрывает подарки в честь своего дня рождения. На снимках не видно лица девочки. На всех фото Ода Валентина или в профиль, или в таком ракурсе, в котором трудно рассмотреть лицо и понять, на кого она похожа. Судя по всему, не показывать лица дитя в соцсетях – договоренность родителей.С осени 2021 года Данила Козловский выходит в свет с коллегой по фильму "Чернобыль" Оксаной Акиньшиной. Хотя до сих пор нет официального подтверждения этого романа. При этом свой разрыв с Зуевой Данила подтвердил в одном из интервью. Козловский признался, что вина за расставание с матерью его ребенка полностью лежит на нем.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/10/264492503_0:116:1050:904_1920x0_80_0_0_01eaa38fc4146ce51a0d271422f7e103.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Анастасия Шрайбер
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg
данила козловский, российский шоу-бизнес
"Папа превращается в мороженое": Козловский показал фото с дочерью в честь ее дня рождения
Подписаться на
Артист опубликовал трогательные фотографии со своей подросшей дочерью Одой Валентиной
ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Известный российский актер и режиссер Данила Козловский порадовал своих подписчиков в Instagram серией фотографий с дочерью – снимки посвящены дню рождению малышки.
Оде Валентине исполнилось два года. Это ребенок от актрисы и продюсера Ольги Зуевой. Девочка живет в США. С мамой дочки Козловский расстался, но сохранил хорошие отношения. Артист по возможности встречается с дочерью и максимально принимает участие в воспитании Оды.
На кадрах Данилу Козловского можно увидеть с Одой Валентиной на детской площадке. Актер также показал кадры, где малышка смотрит на свечи на праздничном тортике и раскрывает подарки в честь своего дня рождения.
На снимках не видно лица девочки. На всех фото Ода Валентина или в профиль, или в таком ракурсе, в котором трудно рассмотреть лицо и понять, на кого она похожа. Судя по всему, не показывать лица дитя в соцсетях – договоренность родителей.
"Все мужчины мечтают о сыне, а когда появляется дочь, папа превращается в мороженое на солнце, мягкий и нежный!", "Какая большая принцесса уже", "Сколько милоты", "Поздравляю с днем рождения доченьки!", "Дети – это самое важное в жизни... Понимаешь это только с возрастом", – пишут фолловеры знаменитости.
С осени 2021 года Данила Козловский выходит в свет с коллегой по фильму "Чернобыль" Оксаной Акиньшиной. Хотя до сих пор нет официального подтверждения этого романа. При этом свой разрыв с Зуевой Данила подтвердил в одном из интервью. Козловский признался, что вина за расставание с матерью его ребенка полностью лежит на нем.
"Карамора
": в Сети появился первый тизер сериала Данилы Козловского – ВИДЕО
"Счастье
": Данила Козловский опубликовал редкую фотографию с дочкой
Пример для подражания
: Козловский показал снимок мамы и шокировал Сеть
"Я буду скучать" - кому Данила Козловский подарил в Тбилиси розы
Кого спас Данила Козловский в Тбилиси от верной смерти
- фото
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.