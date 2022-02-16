https://sputnik-georgia.ru/20220216/papa-prevraschaetsya-v-morozhenoe-kozlovskiy-pokazal-foto-s-docheryu-v-chest-ee-dnya-rozhdeniya-264493503.html

"Папа превращается в мороженое": Козловский показал фото с дочерью в честь ее дня рождения

"Папа превращается в мороженое": Козловский показал фото с дочерью в честь ее дня рождения

Артист опубликовал трогательные фотографии со своей подросшей дочерью Одой Валентиной

2022-02-16T15:19+0400

2022-02-16T15:19+0400

2022-02-16T15:19+0400

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ТБИЛИСИ, 16 фев — Sputnik. Известный российский актер и режиссер Данила Козловский порадовал своих подписчиков в Instagram серией фотографий с дочерью – снимки посвящены дню рождению малышки.Оде Валентине исполнилось два года. Это ребенок от актрисы и продюсера Ольги Зуевой. Девочка живет в США. С мамой дочки Козловский расстался, но сохранил хорошие отношения. Артист по возможности встречается с дочерью и максимально принимает участие в воспитании Оды.На кадрах Данилу Козловского можно увидеть с Одой Валентиной на детской площадке. Актер также показал кадры, где малышка смотрит на свечи на праздничном тортике и раскрывает подарки в честь своего дня рождения. На снимках не видно лица девочки. На всех фото Ода Валентина или в профиль, или в таком ракурсе, в котором трудно рассмотреть лицо и понять, на кого она похожа. Судя по всему, не показывать лица дитя в соцсетях – договоренность родителей.С осени 2021 года Данила Козловский выходит в свет с коллегой по фильму "Чернобыль" Оксаной Акиньшиной. Хотя до сих пор нет официального подтверждения этого романа. При этом свой разрыв с Зуевой Данила подтвердил в одном из интервью. Козловский признался, что вина за расставание с матерью его ребенка полностью лежит на нем.Читайте такжеПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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данила козловский, российский шоу-бизнес