https://sputnik-georgia.ru/20220217/realnost-i-prognozy-glava-minfina-gruzii-rasskazal-ob-osnovnykh-parametrakh-byudzheta-264542594.html

Реальность и прогнозы: глава Минфина Грузии рассказал об основных параметрах бюджета

Реальность и прогнозы: глава Минфина Грузии рассказал об основных параметрах бюджета

В 2022 году дефицит бюджета запланирован на уровне 4,4% от ВВП, но может быть снижен исходя из прогнозов, заявил министр 17.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-17T22:54+0400

2022-02-17T22:54+0400

2022-02-17T23:57+0400

грузия

новости

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/05/251652152_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_4e3786cc196b15d7587cb26b2fb570cd.jpg

ТБИЛИСИ, 17 фев — Sputnik. Грузия в период после пандемии коронавируса смогла улучшить все макроэкономические параметры, в том числе показатели дефицита бюджета и правительственного долга, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили в парламенте.По его словам, в 2021 году бюджет вырос на 1,5 миллиарда лари, благодаря чему на борьбу с пандемией было потрачено два миллиарда лари.По его словам, под влиянием пандемии и предпринятых ответных шагов по борьбе с ней объем долга в 2020 году превысил 60% и этот показатель был запланирован и на 2021 год. Но в прошлом году за счет высокого экономического роста стало возможно улучшить этот параметр. В 2021 году правительственный долг снизился на 10 процентных пунктов и составил 50%.Что касается реального экономического роста, то в 2021 году он составил 10,6%, что в 2,5 раза выше прогнозируемого.Следственная служба Минфина Грузии установила рекорд >>"В результате высокого экономического роста значительно вырос номинальный показатель ВВП, и вместо прогнозируемых 53,4 миллиарда он составил 59,6 миллиарда, что подразумевает под собой номинальное выражение 6-миллиардного роста экономики, а по сравнению с 2020 годом рост в 10 миллиардов. В результате в 2021 году объем ВВП на душу населения вырос до 5 тысяч долларов", - сказал Хуцишвили.При этом он отметил, что в 2022 году дефицит бюджета запланирован на уровне 4,4% от ВВП, но может быть снижен исходя из прогнозов."Исходя из существующих прогнозов, мы сможем снизить его до 4,1% Параллельно дефициту бюджета показатель правительственного долга снизится ниже 48% от ВВП. Важным параметром является объем сбережений правительства. Этот показатель до пандемии был на уровне 5% ВВП. Под влиянием пандемии в 2020 году этот показатель стал отрицательным, а в 2021 году составил менее 1% от ВВП. Параллельно с восстановлением экономики в 2022 году объем правительственных сбережений должен приблизиться к показателю до пандемии и превысить 4%", - сказал Хуцишвили.Власти Грузии планируют упразднить ряд налоговых льгот >>По словам министра финансов, рост правительственных сбережений дает возможность финансирования больших объемов капитальных расходов. Соответственно, капитальные расходы в текущем году достигнут 5,9 миллиарда лари, что составит 8,7% от ВВП.Что касается экономического роста, то, по словам министра, прогноз по этому макроэкономическому фактору на данный момент положительный, однако окончательный результат будет зависеть от таких факторов, как пандемия коронавируса и ситуация в регионе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика