https://sputnik-georgia.ru/20220118/ubiystvo-syna-vora-v-zakone-v-tbilisi-podrobnosti-pervogo-zasedaniya-suda-263714347.html

Убийство сына вора в законе в Тбилиси: подробности первого заседания суда

Убийство сына вора в законе в Тбилиси: подробности первого заседания суда

Сын вора в законе отношения к преступному миру не имел, он был одним из создателей грузинской онлайн-платформы Feedc 18.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-18T20:48+0400

2022-01-18T20:48+0400

2022-01-18T21:17+0400

новости

грузия

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 18 янв – Sputnik. Первое заседание Тбилисского городского суда об убийстве 28-летнего программиста Ники Кварацхелия в центре Тбилиси началось со вступительных слов адвокатов.Убийство произошло на одной из центральных улиц Тбилиси 15 сентября 2020 года. В направлении сына вора в законе Гии Кварацхелия по прозвищу "Лапша" было выпущено более десяти пуль. Обвиняемые Ако Челидзе и Георгий Кавиладзе были идентифицированы по записям видеокамер. Их задержали в заброшенном доме в пригороде Тбилиси Цхнети 7 октября в ходе спецоперации.На первом заседании к судье сначала обратился прокурор по делу Георгий Шаишмелашвили. Он представил судье доказательства обвинения и сравнил убийство с голливудским фильмом.Обвиняемый в убийстве сына вора в законе в Тбилиси признал вину >>"Ако Челидзе начинает стрелять Кварацхелия в спину. Он попал раз, второй. Кварацхелия пытается спрятаться за машиной, но тот продолжается стрелять, еще раз, второй. Кварацхелия падает, но тот не отстает от него и все равно продолжает стрелять уже в упавшего. Кварацхелия истекает кровью. Это все засняли камеры, и это сценарий голливудского фильма", - сказал Шаишмелашвили на заседании.При этом прокурор так и не назвал причины убийства.Несмотря на красочную речь прокурора, сами обвиняемые настаивали на своем: они не виновны.А вот адвокат Кавиладзе Георгий Туразашвили на первом же заседании потребовал переквалификации дела.Заседание продолжится 28 января.Как установило следствие, Кавиладзе и Челидзе заранее готовили убийство: приобрели оружие и на заранее арендованной машине прибыли к месту, где находился Кварацхелия.Пока Кавиладзе ждал в машине, Челидзе приблизился к Кварацхелия и выпустил в его направлении всю обойму.После этого Челидзе вернулся в машину и вместе с Кавиладзе скрылся с места преступления. Сначала они заехали в магазин, принадлежащий Кавиладзе, и избавились от улик, а после скрылись от следствия в заброшенном доме.Обвиняемые в убийстве сына вора в законе в Тбилиси отказались от суда присяжных >>Что стало причиной убийства, на данный момент неизвестно. Сын вора в законе отношения к преступному миру не имел. Он был одним из создателей грузинской онлайн-платформы Feedc и входил в список успешных бизнесменов до 30 лет, составленный грузинским изданием Forbes.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, тбилисский городской суд