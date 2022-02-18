https://sputnik-georgia.ru/20220218/chernye-dengi-v-oppozitsii-ili-kto-finansiruet-natsdvizhenie-v-gruzii-264560070.html

Черные деньги в оппозиции, или Кто финансирует "Нацдвижение" в Грузии?

Черные деньги в оппозиции, или Кто финансирует "Нацдвижение" в Грузии?

Бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили вновь в политическом тренде 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T14:19+0400

2022-02-18T14:19+0400

2022-02-18T14:25+0400

грузия

новости

давид кезерашвили

политика

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" финансируется "черными" деньгами экс-министра обороны Давида Кезерашвили, заявил член парламентского большинства Созар Субари.В четверг супруга лидера "Европейской Грузии" Гиги Бокерия Тамар Черголеишвили написала в соцсети, что Кезерашвили финансировал избирательную кампанию председателя ЕНД Ники Мелия. Она также опубликовала видео из архива, где Мелия называет Кезерашвили коррумпированным и говорит, что тот заработал миллионы грабежами и разбоями.О незаконной деятельности Кезерашвили уже многие годы пишут иностранные СМИ и WikiLeaks, напомнил эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе. По его словам, сначала говорили о торговле оружием, а теперь о связи Кезерашвили с транснациональным мошенничеством с использованием т. н. колл-центров."Без большой международной, политической или криминальной поддержки этот человек не смог бы охватить столь большое пространство. Практически куда бы мы не пошли, сталкиваемся с его нелегальным бизнесом", – сказал Арешидзе в передаче "Имеди LIVE".Транснациональное преступление с политическим окрасом - Грузия в центре внимания>>По словам эксперта, обычно бывает так: когда из страны крадут деньги, затем пытаются вложить их в легальный бизнес и отмыть.Эксперт также коснулся дела о транснациональном мошенничестве с использованием колл-центров, и отметил, что эта тема "так просто не закончится".О причастности Кезерашвили к колл-центрам говорил ранее и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. На заседании правительства в понедельник распорядился создать специальную рабочую группу и урегулировать работу колл-центров в стране."Кезерашвили на самом деле не безумный парень. Случилось что-то, что вынудило его предпринять шаги, которые вызвали бы подобный скандал. Колл-центры – это такая тема, которая просто так не закончится. Кезерашвили прекрасно понимает это", – заявил Арешидзе.Новое дело против Кезерашвили - угроза свободе СМИ или расплата за коррупцию?>>По информации эксперта, колл-центры из Тбилиси немедленно были перенесены в Ереван."Но и в Ереване обязательно случится то же самое, если у него нет очень сильного покровителя или заказчика. У меня складывается такое впечатление, что за Кезерашвили стоят представители очень серьезной, сильной страны, которые управляют этими процессами", – отметил эксперт.О раскрытии схемы транснациональной преступности прокуратура Грузии сообщила в октябре 2021 года. Тогда при сотрудничестве Грузии и Германии были задержаны семь человек. Спустя несколько месяцев, в феврале 2022 года, за аналогичную деятельность задержали еще шесть человек.По данным следствия, злоумышленники создали десятки электронных торговых платформ и основали компании, на базе которых создали т. н. колл-центры. На работу брали людей со знанием иностранных языков.Сотрудники колл-центров связывались с гражданами Германии и других стран и предлагали принять участие в электронной торговле ценными бумагами, акциями, товарными активами, валютой и криптовалютой с использованием вышеуказанных электронных платформ.На самом деле никаких торгов не проводилось. Члены преступной группировки незаконно завладели миллионами евро, которые легализовали посредством разных банковских транзакций, утверждает следствие.Давид Кезерашвили занимал пост министра обороны в правительстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии в 2012 году ему предъявили обвинения по пяти уголовным делам, по четырем из них Тбилисский горсуд его оправдал. Он покинул страну в 2013 году. Сначала он был объявлен в розыск по линии Интерпола, а в 2015 году — изъят из списка разыскиваемых лиц.Кезерашвили является гражданином Израиля, он проживает в Лондоне и занимается бизнесом. В последнее время бывший министр обороны Грузии финансирует грузинскую оппозиционную телекомпанию "Формула".Грузинские власти дважды пытались добиться экстрадиции Кезерашвили – сначала из Парижа в октябре 2013 года, а потом из Лондона в апреле 2016. Оба раза европейские суды отказали в его экстрадиции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, давид кезерашвили, политика