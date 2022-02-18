https://sputnik-georgia.ru/20220218/chernye-dengi-v-oppozitsii-ili-kto-finansiruet-natsdvizhenie-v-gruzii-264560070.html
Черные деньги в оппозиции, или Кто финансирует "Нацдвижение" в Грузии?
Черные деньги в оппозиции, или Кто финансирует "Нацдвижение" в Грузии?
Бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили вновь в политическом тренде 18.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-18T14:19+0400
2022-02-18T14:19+0400
2022-02-18T14:25+0400
грузия
новости
давид кезерашвили
политика
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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" финансируется "черными" деньгами экс-министра обороны Давида Кезерашвили, заявил член парламентского большинства Созар Субари.В четверг супруга лидера "Европейской Грузии" Гиги Бокерия Тамар Черголеишвили написала в соцсети, что Кезерашвили финансировал избирательную кампанию председателя ЕНД Ники Мелия. Она также опубликовала видео из архива, где Мелия называет Кезерашвили коррумпированным и говорит, что тот заработал миллионы грабежами и разбоями.О незаконной деятельности Кезерашвили уже многие годы пишут иностранные СМИ и WikiLeaks, напомнил эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе. По его словам, сначала говорили о торговле оружием, а теперь о связи Кезерашвили с транснациональным мошенничеством с использованием т. н. колл-центров."Без большой международной, политической или криминальной поддержки этот человек не смог бы охватить столь большое пространство. Практически куда бы мы не пошли, сталкиваемся с его нелегальным бизнесом", – сказал Арешидзе в передаче "Имеди LIVE".Транснациональное преступление с политическим окрасом - Грузия в центре внимания>>По словам эксперта, обычно бывает так: когда из страны крадут деньги, затем пытаются вложить их в легальный бизнес и отмыть.Эксперт также коснулся дела о транснациональном мошенничестве с использованием колл-центров, и отметил, что эта тема "так просто не закончится".О причастности Кезерашвили к колл-центрам говорил ранее и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. На заседании правительства в понедельник распорядился создать специальную рабочую группу и урегулировать работу колл-центров в стране."Кезерашвили на самом деле не безумный парень. Случилось что-то, что вынудило его предпринять шаги, которые вызвали бы подобный скандал. Колл-центры – это такая тема, которая просто так не закончится. Кезерашвили прекрасно понимает это", – заявил Арешидзе.Новое дело против Кезерашвили - угроза свободе СМИ или расплата за коррупцию?>>По информации эксперта, колл-центры из Тбилиси немедленно были перенесены в Ереван."Но и в Ереване обязательно случится то же самое, если у него нет очень сильного покровителя или заказчика. У меня складывается такое впечатление, что за Кезерашвили стоят представители очень серьезной, сильной страны, которые управляют этими процессами", – отметил эксперт.О раскрытии схемы транснациональной преступности прокуратура Грузии сообщила в октябре 2021 года. Тогда при сотрудничестве Грузии и Германии были задержаны семь человек. Спустя несколько месяцев, в феврале 2022 года, за аналогичную деятельность задержали еще шесть человек.По данным следствия, злоумышленники создали десятки электронных торговых платформ и основали компании, на базе которых создали т. н. колл-центры. На работу брали людей со знанием иностранных языков.Сотрудники колл-центров связывались с гражданами Германии и других стран и предлагали принять участие в электронной торговле ценными бумагами, акциями, товарными активами, валютой и криптовалютой с использованием вышеуказанных электронных платформ.На самом деле никаких торгов не проводилось. Члены преступной группировки незаконно завладели миллионами евро, которые легализовали посредством разных банковских транзакций, утверждает следствие.Давид Кезерашвили занимал пост министра обороны в правительстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии в 2012 году ему предъявили обвинения по пяти уголовным делам, по четырем из них Тбилисский горсуд его оправдал. Он покинул страну в 2013 году. Сначала он был объявлен в розыск по линии Интерпола, а в 2015 году — изъят из списка разыскиваемых лиц.Кезерашвили является гражданином Израиля, он проживает в Лондоне и занимается бизнесом. В последнее время бывший министр обороны Грузии финансирует грузинскую оппозиционную телекомпанию "Формула".Грузинские власти дважды пытались добиться экстрадиции Кезерашвили – сначала из Парижа в октябре 2013 года, а потом из Лондона в апреле 2016. Оба раза европейские суды отказали в его экстрадиции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, давид кезерашвили, политика
Черные деньги в оппозиции, или Кто финансирует "Нацдвижение" в Грузии?
14:19 18.02.2022 (обновлено: 14:25 18.02.2022) Подписаться на
Бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили вновь в политическом тренде
ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" финансируется "черными" деньгами экс-министра обороны Давида Кезерашвили, заявил член парламентского большинства Созар Субари.
В четверг супруга лидера "Европейской Грузии" Гиги Бокерия Тамар Черголеишвили написала в соцсети, что Кезерашвили финансировал избирательную кампанию председателя ЕНД Ники Мелия. Она также опубликовала видео из архива, где Мелия называет Кезерашвили коррумпированным и говорит, что тот заработал миллионы грабежами и разбоями.
"Сегодня Нику Мелия уличи в том, что мы и так знали, что его финансировал Кезерашвили. То, что крутились черные деньги и черными деньгами финансировались все избирательные кампании, их телевидения, все их акции и деятельность, это и так все знали", – заявил Субари.
О незаконной деятельности Кезерашвили уже многие годы пишут иностранные СМИ и WikiLeaks, напомнил эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе. По его словам, сначала говорили о торговле оружием, а теперь о связи Кезерашвили с транснациональным мошенничеством с использованием т. н. колл-центров.
"Без большой международной, политической или криминальной поддержки этот человек не смог бы охватить столь большое пространство. Практически куда бы мы не пошли, сталкиваемся с его нелегальным бизнесом", – сказал Арешидзе в передаче "Имеди LIVE"
.
По словам эксперта, обычно бывает так: когда из страны крадут деньги, затем пытаются вложить их в легальный бизнес и отмыть.
"Сейшельские острова, Кипр или Вирджиния – это офшоры, где фигурируют названия фирм, которые ассоциируются с Кезерашвили. Эти деньги отмываются. И получается, что весь его (Кезерашвили - ред.) бизнес, который в центре внимания международных СМИ, полностью криминальный", – заявил Арешидзе.
Эксперт также коснулся дела о транснациональном мошенничестве с использованием колл-центров, и отметил, что эта тема "так просто не закончится".
О причастности Кезерашвили к колл-центрам говорил ранее и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. На заседании правительства в понедельник распорядился создать специальную рабочую группу и урегулировать работу колл-центров в стране.
"Кезерашвили на самом деле не безумный парень. Случилось что-то, что вынудило его предпринять шаги, которые вызвали бы подобный скандал. Колл-центры – это такая тема, которая просто так не закончится. Кезерашвили прекрасно понимает это", – заявил Арешидзе.
По информации эксперта, колл-центры из Тбилиси немедленно были перенесены в Ереван.
"Но и в Ереване обязательно случится то же самое, если у него нет очень сильного покровителя или заказчика. У меня складывается такое впечатление, что за Кезерашвили стоят представители очень серьезной, сильной страны, которые управляют этими процессами", – отметил эксперт.
О раскрытии схемы транснациональной преступности прокуратура Грузии сообщила в октябре 2021 года. Тогда при сотрудничестве Грузии и Германии были задержаны семь человек. Спустя несколько месяцев, в феврале 2022 года, за аналогичную деятельность задержали еще шесть человек.
По данным следствия, злоумышленники создали десятки электронных торговых платформ и основали компании, на базе которых создали т. н. колл-центры. На работу брали людей со знанием иностранных языков.
Сотрудники колл-центров связывались с гражданами Германии и других стран и предлагали принять участие в электронной торговле ценными бумагами, акциями, товарными активами, валютой и криптовалютой с использованием вышеуказанных электронных платформ.
На самом деле никаких торгов не проводилось. Члены преступной группировки незаконно завладели миллионами евро, которые легализовали посредством разных банковских транзакций, утверждает следствие.
Давид Кезерашвили занимал пост министра обороны в правительстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии в 2012 году ему предъявили обвинения по пяти уголовным делам, по четырем из них Тбилисский горсуд его оправдал. Он покинул страну в 2013 году. Сначала он был объявлен в розыск по линии Интерпола, а в 2015 году — изъят из списка разыскиваемых лиц.
Кезерашвили является гражданином Израиля, он проживает в Лондоне и занимается бизнесом. В последнее время бывший министр обороны Грузии финансирует грузинскую оппозиционную телекомпанию "Формула".
Грузинские власти дважды пытались добиться экстрадиции Кезерашвили – сначала из Парижа в октябре 2013 года, а потом из Лондона в апреле 2016. Оба раза европейские суды отказали в его экстрадиции.
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