https://sputnik-georgia.ru/20220218/glava-natsbanka-gruzii-nazval-prichiny-zhestkoy-monetarnoy-politiki-264581438.html

Глава Нацбанка Грузии назвал причины жесткой монетарной политики

Глава Нацбанка Грузии назвал причины жесткой монетарной политики

Нацбанк Грузии один из немногих Центральных банков, который публично публикует ожидаемую траекторию ставки монетарной политики 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T23:37+0400

2022-02-18T23:37+0400

2022-02-18T23:54+0400

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национальный банк грузии

кобы гвенетадзе

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Монетарная политика Грузии находится в фазе ужесточения с весны 2021 года, чтобы гарантировать, что недавнее повышение цен, в основном из-за временных факторов, не приведет к увеличению долгосрочных инфляционных ожиданий, заявил президент Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе в ходе выступления на конференции МВФ.Ставка рефинансирования в стране повышена до 10,5%. Принимая решение оставить монетарную политику на жестком уровне, Нацбанк учел тот факт, чтобы вызванные пандемией коронавируса долгосрочные высокие уровни инфляции не повышали инфляционные ожидания. Годовая инфляция в Грузии в январе составила 13,9% при целевом показателе 3%.Он отметил, что Нацбанк Грузии один из немногих Центральных банков, который публично публикует ожидаемую траекторию ставки монетарной политики."Публикуя прогноз ставки монетарной политики, мы помогаем рынку формировать последовательные ожидания перспективы. Это помогает снизить макроэкономическую неопределенность, что особенно важно в условиях пандемии", - сказал глава Нацбанка.Гвенетадзе рассказал о геополитических вызовах и макроэкономических факторах на конференции для управляющих центральных банков стран-членов МВФ Нидерландов, Бельгии и Люксембурга, организованной Центральным банком Бельгии 18 февраля.Нацбанк прогнозирует высокую инфляцию зимой >>В конференции приняли участие управляющие центральных банков Хорватии, Украины, Северной Македонии, Израиля, Молдовы, Кипра и Армении. Главной темой конференции стали "Постковидные и геополитические вызовы: новая реальность для макроэкономики и рынка недвижимости".Гвенетадзе был приглашен в качестве спикера первой сессии и выступил на тему "COVID-19 и недавние геополитические вызовы: макроэкономические последствия и перспективы". По словам Гвенетадзе, эскалация масштабного конфликта в регионе также отразится на экономике Грузии и усилит внешние потрясения по трем основным направлениям: экспорт, денежные переводы и туризм.Помощь МВФ ГрузииПрезидент Национального банка подчеркнул важность программы, поддерживаемой МВФ через механизм расширенного финансирования в 2017-2021 годах, и отметил, что эта программа способствовала восстановлению экономики Грузии.Общие выплаты в рамках трехлетней программы составили 687 миллионов долларов.Кроме того, чтобы помочь странам справиться с последствиями кризиса COVID-19, Международный валютный фонд принял историческое решение. 23 августа вступило в силу одобренное в начале месяца распределение специальных прав заимствования (SDR) среди стран-участниц МВФ в размере 650 миллиардов долларов. Это самое крупное распределение СДР в истории МВФ и стимул для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса.Минфин Грузии начал переговоры с МВФ по новой программе для страны >>Из выделенных средств 275 миллиардов достались развивающимся странам, в том числе 25 миллиардов поступили членам СНГ и Грузии. Грузия получила 182,4 миллиона СДР (примерно 258,72 миллиона долларов).Специальные права заимствования (SDR) – это не имеющее физической формы средство для платежных расчетов фонда. Курс SDR определяется ежедневно на основе обменных курсов доллара, евро, иены, фунта стерлингов и юаня.Как уверяют эксперты, Грузия периодически получает от международных финансовых институтов льготные кредиты, что указывает на то, что финансовые организации оценивают состояние грузинской экономики как более-менее стабильное и в перспективе платежеспособное.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, мвф, экономика, национальный банк грузии, кобы гвенетадзе