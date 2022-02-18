Голодный и жадный котенок испортил обед всей семье – видео
Правило номер один для хозяев: когда готовишь обед котятам, их обязательно нужно оставлять в другой комнате
На кадрах видно, как котята сидят около хозяина и ждут, когда их покормят. По количеству мисок видно, что пушистых в доме еще больше. И если черный котенок смиренно ждет обеда, то серый ждать больше не собирается. Он прыгает хозяину на ногу и начинает карабкаться вверх, после чего эффектно прыгает в сторону подноса с мисками и не менее эффектно роняет его вниз, раскидывая еду по всей кухне. Кажется, ему влетит не только от людей, но и от своей пушистой семьи.
Как отметил автор, с котенком все в порядке. Он сразу же вскочил и начал прибирать бардак, быстрыми темпами поедая корм.
@sarahrescuescats Reply to @bouur15_ ♬ original sound - Sarah
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