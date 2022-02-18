https://sputnik-georgia.ru/20220218/golodnyy-i-zhadnyy-kotenok-isportil-obed-vsey-seme--video-264543621.html

Голодный и жадный котенок испортил обед всей семье – видео

Голодный и жадный котенок испортил обед всей семье – видео

Правило номер один для хозяев: когда готовишь обед котятам, их обязательно нужно оставлять в другой комнате 18.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-18T06:44+0400

2022-02-18T06:44+0400

2022-02-18T06:44+0400

кошки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1c/251859616_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_9c375396922691c6ecb17d2625cbac53.png

На кадрах видно, как котята сидят около хозяина и ждут, когда их покормят. По количеству мисок видно, что пушистых в доме еще больше. И если черный котенок смиренно ждет обеда, то серый ждать больше не собирается. Он прыгает хозяину на ногу и начинает карабкаться вверх, после чего эффектно прыгает в сторону подноса с мисками и не менее эффектно роняет его вниз, раскидывая еду по всей кухне. Кажется, ему влетит не только от людей, но и от своей пушистой семьи.Как отметил автор, с котенком все в порядке. Он сразу же вскочил и начал прибирать бардак, быстрыми темпами поедая корм.Смотрите на видео также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кошки