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https://sputnik-georgia.ru/20220218/golodnyy-i-zhadnyy-kotenok-isportil-obed-vsey-seme--video-264543621.html
Голодный и жадный котенок испортил обед всей семье – видео
Голодный и жадный котенок испортил обед всей семье – видео
Правило номер один для хозяев: когда готовишь обед котятам, их обязательно нужно оставлять в другой комнате 18.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-18T06:44+0400
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На кадрах видно, как котята сидят около хозяина и ждут, когда их покормят. По количеству мисок видно, что пушистых в доме еще больше. И если черный котенок смиренно ждет обеда, то серый ждать больше не собирается. Он прыгает хозяину на ногу и начинает карабкаться вверх, после чего эффектно прыгает в сторону подноса с мисками и не менее эффектно роняет его вниз, раскидывая еду по всей кухне. Кажется, ему влетит не только от людей, но и от своей пушистой семьи.Как отметил автор, с котенком все в порядке. Он сразу же вскочил и начал прибирать бардак, быстрыми темпами поедая корм.Смотрите на видео также:
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Голодный и жадный котенок испортил обед всей семье – видео

06:44 18.02.2022
© TikTok / feralcatfamilyОчень жадный и голодный котенок испортил обед всей семье – смешное видео
Очень жадный и голодный котенок испортил обед всей семье – смешное видео - Sputnik Грузия, 1920, 18.02.2022
© TikTok / feralcatfamily
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Правило номер один для хозяев: когда готовишь обед котятам, их обязательно нужно оставлять в другой комнате
На кадрах видно, как котята сидят около хозяина и ждут, когда их покормят. По количеству мисок видно, что пушистых в доме еще больше. И если черный котенок смиренно ждет обеда, то серый ждать больше не собирается. Он прыгает хозяину на ногу и начинает карабкаться вверх, после чего эффектно прыгает в сторону подноса с мисками и не менее эффектно роняет его вниз, раскидывая еду по всей кухне. Кажется, ему влетит не только от людей, но и от своей пушистой семьи.
Как отметил автор, с котенком все в порядке. Он сразу же вскочил и начал прибирать бардак, быстрыми темпами поедая корм.
@sarahrescuescats Reply to @bouur15_ ♬ original sound - Sarah
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