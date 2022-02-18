https://sputnik-georgia.ru/20220218/koroleva-stilya-keti-perri-vyshla-v-svet-v-palto-gruzinskogo-brenda---264551788.html

Королева стиля: Кэти Перри вышла в свет в пальто грузинского бренда

Королева стиля: Кэти Перри вышла в свет в пальто грузинского бренда

Американская поп-звезда отдала дань не только грузинской моде, но и экологичной повестке дня

2022-02-18T12:46+0400

2022-02-18T12:46+0400

2022-02-18T12:46+0400

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ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Американская певица Кэти Перри вышла в свет в наряде от грузинского бренда – стильный образ звезды оценили поклонники моды и экологии. В последнее время мир наблюдает расцвет российской и грузинской моды, которая выходит на мировой уровень. Немаловажную роль в этом играют знаменитости, которые начали выгуливать наряды не люксовых марок. Эту тенденцию продолжила и жена Орландо Блума Кэти Перри. Звезда посетила бродвейской шоу в компании возлюбленного в пальто грузинского бренда. Для свидания с мужем Пэрри выбрала пальто из экокожи кирпичного цвета. Такую модель можно найти в модной линейке грузинского бренда Materiel. Марка продвигает идеи устойчивого развития и экологичного потребления. Остальной образ певицы состоял из трикотажного костюма от Marni, высоких сапог красного цвета и черной сумки в форме полумесяца. Поклонникам понравился стильный образ Кэти и ее талант сочетать вещи, пользователи социальных сетей не поскупились на комплименты для стильной звезды. "Королева стиля", "Кэти прекрасна, с каждым годом лучше и лучше", "Боже, роскошное пальто", "Наряд выглядит идеально", – прокомментировали фанаты.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Анастасия Шрайбер https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23177/95/231779501_21:0:448:426_100x100_80_0_0_0ec0acb9afc7acf4b42488a8c68a0e95.jpg

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кэти перри, орландо блум, культура, грузия, новости, зарубежные звезды, шоу-бизнес