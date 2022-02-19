https://sputnik-georgia.ru/20220219/gruzinskie-basketbolisty-gotovyatsya-k-otborochnomu-matchu-chm-protiv-severnoy-makedonii-264598162.html

Грузинские баскетболисты готовятся к отборочному матчу ЧМ против Северной Македонии

Грузинские баскетболисты готовятся к отборочному матчу ЧМ против Северной Македонии

Своим партнерам в матче не сможет помочь капитан сборной Грузии и форвард московского ЦСКА Торнике Шенгелия 19.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-19T19:39+0400

2022-02-19T19:39+0400

2022-02-19T19:39+0400

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ТБИЛИСИ, 19 фев – Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу начала подготовку к отборочным матчам ЧМ-2023 против Северной Македонии, которые состоятся 24 и 27 февраля.В расширенный список тренерского штаба попали 16 игроков, из которых в окончательной заявке останутся 12 баскетболистов. Стоит также отметить, что своим партнерам в матче не сможет помочь капитан сборной Грузии и форвард московского ЦСКА – Торнике Шенгелия. Все дело в том, что 24 февраля "армейцы" в рамках Евролиги встречаются с мюнхенской "Баварией".В свое время президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что дал согласие Шенгелия на выступления за национальную сборную, но только при одном условии – если матчи "армейцев" в Евролиге не проходят в тот же день.Шенгелия может пропустить матчи сборной Грузии по баскетболу в феврале >>>После двух отборочных матчей ЧМ-2023 сборная Грузии занимает второе место в группе "G". В первой игре, которая состоялась в Тбилиси, подопечные Ильяса Зуроса обыграли Украину (88:83), после чего на выезде уступили Испании (61:89).Что касается Северной Македонии, то она проиграла обе своих встречи – Испании 65:94 и Украине 61:78 и занимает последнее место в квартете.24 февраля сборная Грузии сыграет с македонцами в Тбилиси, а через три дня в Скопье. В следующий отборочный этап ЧМ-2023 выйдут по три лучшие команды из каждого квартета.Чемпионат мира 2023 года пройдет в трех странах – Индонезии, Японии и Филиппинах, с 25 августа по 10 сентября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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баскетбол, спорт, грузия, новости, торнике шенгелия, япония, индонезия, испания, чемпионат мира по баскетболу