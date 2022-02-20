https://sputnik-georgia.ru/20220220/kazhdyy-tretiy-pensioner-ili-neimuschiy-v-gruzii-dolzhen-banku-264583212.html

Каждый третий пенсионер или неимущий в Грузии должен банку

Каждый третий пенсионер или неимущий в Грузии должен банку

Максимальная процентная ставка в 26% будет одним из главных критериев при определении банка для выдачи пенсий 20.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-20T09:36+0400

2022-02-20T09:36+0400

2022-02-20T09:36+0400

грузия

новости

экономика

liberty bank

пенсия

пенсионная реформа

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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. По последним данным, на конец 2021 года почти 394 тысячи пенсионеров и социально незащищенных имели кредит в банке, говорится в отчетах банка, выдающего пенсии и социальные льготы, Liberty Bank.Вопрос кредитов пенсионеров и социально неимущих стал актуальным на фоне решения правительства установить порог ставки по кредиту для пенсионеров.На конец 2021 года Liberty Bank выдал кредиты пенсионерам и соцнезащищенным в размере 367,5 миллиона лари под эффективную процентную ставку 35,4%.Под кредитом подразумевается пенсия или соцпомощь, вынесенная вперед на несколько месяцев.Ставка по кредиту для пенсионеров снизится: решение властей Грузии >>По решению межведомственной комиссии, максимальная процентная ставка в 26% будет одним из главных критериев при определении банка для выдачи пенсий, который выберут в течение месяца.Выигравший банк будет получать 15 миллионов в год от государства.По предварительным данным, в конкурсе готовы принять участие два банка – Liberty Bank и "Банк Грузии".Liberty Bank – один из крупнейших банков Грузии с совокупными активами почти 3 миллиарда лари и капиталом 200 миллионов лари. У банка самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов. В Liberty Bank обслуживает более 1,7 миллиона клиентов.Накопительной пенсией в Грузии воспользовались более 1,5 тысячи человек >>"Банк Грузии" – самый крупный банк страны с совокупными активами более 21,8 миллиарда лари и капиталом 43,3 миллиона лари. Филиальная сеть банка насчитывает более 206 отделений и 972 банкомата. "Банк Грузии" обслуживает более 2,5 миллиона клиентов.В Грузии социальные пособия и пенсии получают 971,7 тысячи человек, что составляет около 26,6% всего населения страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, liberty bank, пенсия, пенсионная реформа