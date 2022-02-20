https://sputnik-georgia.ru/20220220/kazhdyy-tretiy-pensioner-ili-neimuschiy-v-gruzii-dolzhen-banku-264583212.html
Каждый третий пенсионер или неимущий в Грузии должен банку
Каждый третий пенсионер или неимущий в Грузии должен банку
Максимальная процентная ставка в 26% будет одним из главных критериев при определении банка для выдачи пенсий 20.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-20T09:36+0400
2022-02-20T09:36+0400
2022-02-20T09:36+0400
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liberty bank
пенсия
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ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. По последним данным, на конец 2021 года почти 394 тысячи пенсионеров и социально незащищенных имели кредит в банке, говорится в отчетах банка, выдающего пенсии и социальные льготы, Liberty Bank.Вопрос кредитов пенсионеров и социально неимущих стал актуальным на фоне решения правительства установить порог ставки по кредиту для пенсионеров.На конец 2021 года Liberty Bank выдал кредиты пенсионерам и соцнезащищенным в размере 367,5 миллиона лари под эффективную процентную ставку 35,4%.Под кредитом подразумевается пенсия или соцпомощь, вынесенная вперед на несколько месяцев.Ставка по кредиту для пенсионеров снизится: решение властей Грузии >>По решению межведомственной комиссии, максимальная процентная ставка в 26% будет одним из главных критериев при определении банка для выдачи пенсий, который выберут в течение месяца.Выигравший банк будет получать 15 миллионов в год от государства.По предварительным данным, в конкурсе готовы принять участие два банка – Liberty Bank и "Банк Грузии".Liberty Bank – один из крупнейших банков Грузии с совокупными активами почти 3 миллиарда лари и капиталом 200 миллионов лари. У банка самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов. В Liberty Bank обслуживает более 1,7 миллиона клиентов.Накопительной пенсией в Грузии воспользовались более 1,5 тысячи человек >>"Банк Грузии" – самый крупный банк страны с совокупными активами более 21,8 миллиарда лари и капиталом 43,3 миллиона лари. Филиальная сеть банка насчитывает более 206 отделений и 972 банкомата. "Банк Грузии" обслуживает более 2,5 миллиона клиентов.В Грузии социальные пособия и пенсии получают 971,7 тысячи человек, что составляет около 26,6% всего населения страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, экономика, liberty bank, пенсия, пенсионная реформа
Каждый третий пенсионер или неимущий в Грузии должен банку
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Максимальная процентная ставка в 26% будет одним из главных критериев при определении банка для выдачи пенсий
ТБИЛИСИ, 20 фев — Sputnik. По последним данным, на конец 2021 года почти 394 тысячи пенсионеров и социально незащищенных имели кредит в банке, говорится в отчетах банка, выдающего пенсии и социальные льготы, Liberty Bank.
Вопрос кредитов пенсионеров и социально неимущих стал актуальным на фоне решения правительства установить порог ставки по кредиту для пенсионеров.
На конец 2021 года Liberty Bank выдал кредиты пенсионерам и соцнезащищенным в размере 367,5 миллиона лари под эффективную процентную ставку 35,4%.
Под кредитом подразумевается пенсия или соцпомощь, вынесенная вперед на несколько месяцев.
По решению межведомственной комиссии, максимальная процентная ставка в 26% будет одним из главных критериев при определении банка для выдачи пенсий, который выберут в течение месяца.
Выигравший банк будет получать 15 миллионов в год от государства.
"Эта сумма, которую банк тратил на выдачу пенсий. Теперь эту сумму будут платить за услугу, как из бюджета выделяются средства на строительства школ или прокладку дорог. Таким образом, если раньше банки тратили свои средства на выдачу пенсий, то сейчас будет платить государство, и это вызовет снижение процентной ставки", – пояснил глава Нацбанка Коба Гвенетадзе.
По предварительным данным, в конкурсе готовы принять участие два банка – Liberty Bank и "Банк Грузии".
Liberty Bank – один из крупнейших банков Грузии с совокупными активами почти 3 миллиарда лари и капиталом 200 миллионов лари. У банка самая крупная филиальная сеть, насчитывающая более 360 отделений и 570 банкоматов. В Liberty Bank обслуживает более 1,7 миллиона клиентов.
"Банк Грузии" – самый крупный банк страны с совокупными активами более 21,8 миллиарда лари и капиталом 43,3 миллиона лари. Филиальная сеть банка насчитывает более 206 отделений и 972 банкомата. "Банк Грузии" обслуживает более 2,5 миллиона клиентов.
В Грузии социальные пособия и пенсии получают 971,7 тысячи человек, что составляет около 26,6% всего населения страны.
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