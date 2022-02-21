https://sputnik-georgia.ru/20220221/borba-s-energodefitsitom-v-gruzii-planiruyut-postroit-solnechnuyu-elektrostantsiyu-264641877.html

Борьба с энергодефицитом: в Грузии планируют построить солнечную электростанцию

Борьба с энергодефицитом: в Грузии планируют построить солнечную электростанцию

Всего на строительство всех пяти станций предусмотрены инвестиции в размере до 15 миллионов долларов 21.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-21T17:23+0400

2022-02-21T17:23+0400

2022-02-21T17:23+0400

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Правительство Грузии издало постановления о создании солнечной электростанции и гидроэлектростанций в регионах Шида и Квемо Картли на заседании в понедельник.Вопрос энергобезопасности и энергонезависимости остается важным вызовом для Грузии. Власти страны ведут активную работу по покрытию растущего из года в год потребления электроэнергии.Всего на строительство всех пяти станций предусмотрены инвестиции в размере до 15 миллионов долларов.В 2022 году в Грузии планируется ввести в эксплуатацию минимум 10 новых гидроэлектростанций общей установленной мощностью 30 мегаватт.Речь идет о малых и микро ГЭС, в которые инвестировано более 120 миллионов лари. Также планируется начать строительство новой теплоэлектростанции комбинированного цикла. После завершения исследований, страна перейдет к пилотированию новейшей технологии в плане использования "зеленого водорода". Грузия первая в регионе, где произойдет апробирование этой технологии.Противники строительства Намахвани ГЭС предлагают властям диалог в прямом эфире >>По информации Минэкономики, в 2021 году подписано 37 новых соглашений на строительство малых и средних энергетических объектов – это и малые ГЭС, и ветряные, и солнечные станции. Речь идет об установленной мощности в 524 мегаватта.Растущее потреблениеСпециалисты полагают, что к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом. По прогнозам экспертов, к тому времени потребление электроэнергии достигнет 26 миллиардов киловатт-часов, тогда как сегодня оно находится на уровне 13 миллиардов в год.По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2021 году в Грузии было потреблено 15,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 23,5% больше по сравнению с 2020 годом, а выработано 12,6 миллиарда киловатт-часов.В Грузии стали потреблять больше электроэнергии >>Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 10,2 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали порядка 2,4 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 83,4 миллиона киловатт-часов.Дефицит электроэнергии Грузия восполняла за счет импорта от соседей.В прошлом году Грузия импортировала более 2 миллиардов киловатт-часов, в том числе из России – 1,2 миллиарда киловатт-часов, из Турции – 161,2 миллиона киловатт-часов, из Азербайджана - 600,1 миллиона киловатт-часов.А экспорт за отчетный период составил 391 миллион киловатт-часов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, экономика, энергетика грузии