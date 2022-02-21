https://sputnik-georgia.ru/20220221/keti-perri-vpervye-pokazala-podrosshuyu-doch-ot-orlando-bluma--264630620.html
Кэти Перри впервые показала подросшую дочь от Орландо Блума
Кэти Перри впервые показала подросшую дочь от Орландо Блума
Маленькая дочь знаменитостей растет настоящей милашкой – это можно понять по кадрам уличных фотографов 21.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-21T14:14+0400
2022-02-21T14:14+0400
2022-02-21T15:18+0400
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ТБИЛИСИ, 21 фев— Sputnik. Американская певица Кэти Перри впервые показала подросшую дочку от актера Орландо Блума – звездную маму и ее наследницу запечатлели на прогулке. Перри и Блум стали родителями летом 2020 года. У пары родилась дочка, которую назвали Дэйзи Дав. Звезды не спешат выкладывать фото девочки в Инстаграм и постоянно прячут ее от глаз любопытных фанатов. Но недавно папарацци подловили певицу и ее наследницу. Перри вместе с дочкой прогулялись по Санта-Барбаре, а также неосознанно угодили в прицелы фотокамер. И новые фото подросшей малышки взорвали Сеть. Дэйзи уже полтора года и она уверенно стоит на ногах, и сопровождает маму на прогулках. На обратном пути, когда малышка утомилась, Кэти взяла ее на руки.Поклонники рассмотрели фото и сразу же принялись обсуждать, на кого похожа девочка, на Орландо или Кэти. Многие посчитали, что белокурая кроха растет копией своего отца-актера: тот же овал лица, глаза и нос. А вот от звездной мамы ей досталось мало, хотя это может измениться со временем. В чем сошлись фанаты, так это в том, что Дэйзи очень милая. На прогулке мама и дочь появились в очень стильных нарядах: Перри в платье-свитере песочного оттенка, панаме и биркенштоках. А Дэйзи Дав – в нежно-розовом платье. Читайте также:Больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса здесь>>>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Кэти Перри впервые показала подросшую дочь от Орландо Блума
14:14 21.02.2022 (обновлено: 15:18 21.02.2022) Подписаться на
Маленькая дочь знаменитостей растет настоящей милашкой – это можно понять по кадрам уличных фотографов
ТБИЛИСИ, 21 фев— Sputnik. Американская певица Кэти Перри впервые показала подросшую дочку от актера Орландо Блума – звездную маму и ее наследницу запечатлели на прогулке.
Перри и Блум стали родителями летом 2020 года. У пары родилась дочка, которую назвали Дэйзи Дав. Звезды не спешат выкладывать фото девочки в Инстаграм и постоянно прячут ее от глаз любопытных фанатов.
Но недавно папарацци подловили певицу и ее наследницу. Перри вместе с дочкой прогулялись по Санта-Барбаре, а также неосознанно угодили в прицелы фотокамер. И новые фото подросшей малышки взорвали Сеть.
Дэйзи уже полтора года и она уверенно стоит на ногах, и сопровождает маму на прогулках. На обратном пути, когда малышка утомилась, Кэти взяла ее на руки.
Поклонники рассмотрели фото и сразу же принялись обсуждать, на кого похожа девочка, на Орландо или Кэти. Многие посчитали, что белокурая кроха растет копией своего отца-актера: тот же овал лица, глаза и нос. А вот от звездной мамы ей досталось мало, хотя это может измениться со временем.
В чем сошлись фанаты, так это в том, что Дэйзи очень милая. На прогулке мама и дочь появились в очень стильных нарядах: Перри в платье-свитере песочного оттенка, панаме и биркенштоках. А Дэйзи Дав – в нежно-розовом платье.
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