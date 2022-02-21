https://sputnik-georgia.ru/20220221/opasnyy-pretsedent---obsebdipch-ob-uprazdnenii-sluzhby-gosinspektora-gruzii-264643861.html

"Опасный прецедент" - ОБСЕ/БДИПЧ об упразднении Службы госинспектора Грузии

"Опасный прецедент" - ОБСЕ/БДИПЧ об упразднении Службы госинспектора Грузии

ОБСЕ/БДИПЧ считает необходимым приостановить действие принятого закона 21.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-21T18:11+0400

2022-02-21T18:11+0400

2022-02-21T18:19+0400

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ/БДИПЧ раскритиковало решение грузинских властей упразднить Службу государственного инспектора Грузии.Оценку ОБСЕ/БДИПЧ по изменениям, внесенным в законодательство в связи с упразднением ведомства, обнародовала Народный защитник Грузии Нино Ломджария. Решение парламент принял в ускоренном режиме, что вызвало недовольство оппозиции, омбудсмена, самого госинспектора и президента Саломе Зурабишвили.Законодательные изменения могут повлиять на качество защиты прав человека в стране, на расследование дел о ненадлежащем обращении и смерти задержанных лиц, отмечено в документе.ОБСЕ/БДИПЧ также представила разные рекомендации в связи с принятым парламентом законом. В частности, ОБСЕ/БДИПЧ считает необходимым приостановить действие принятого закона и устранить допущенные в законодательном процессе погрешности."Если действие закона не будет приостановлено, полномочия инспектора и его заместителей должны быть продлены, и им должна быть предоставлена возможность завершить свой срок полномочий до конца", - рекомендует ОБСЕ/БДИПЧ.Омбудсмен Грузии рассчитывает на приостановление упразднения Службы госинспектора>>Кроме того, ОБСЕ/БДИПЧ разделяет многолетнюю рекомендацию Народного защитника в связи с тем, что независимый следственный механизм должен иметь право расследовать действия, которые были предположительно совершены высокопоставленными должностными лицами и прокурорами.Служба государственного инспектора будет упразднена 1 марта, и на ее базе заработают две новые структуры - Специальная следственная служба и Служба защиты персональных данных.Ранее председатель комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили заявил, что Народный защитник предоставил ОБСЕ/БДИПЧ неверную или неполную информацию об упразднении Службы государственного инспектора в Грузии.Народный защитник предоставила ОБСЕ/БДИПЧ неверную информацию – "Грузинская мечта">>По его словам, перед ОБСЕ/БДИПЧ не ставился главный вопрос - сопоставимы ли защита персональных данных и следствие, а также распространена ли подобная модель в странах Евросоюза.Оханашвили отметил, что изменения были произведены в том числе на основе анализа законодательства европейских стран, который подтверждает, что в подавляющем большинстве европейских стран ни у одного государственного органа нет функции расследования с одной стороны и обработки и контроля персональных данных с другой.Согласно проведенной реформе, Специальная следственная служба будет заниматься расследованием преступлений чиновников, а Служба по защите персональных данных будет контролировать все вопросы, связанные с обработкой личных данных, и вопрос тайных следственных действий, в том числе прослушки.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, политика, анри оханашвили, нино ломджария, служба государственного инспектора, саломе зурабишвили