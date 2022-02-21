https://sputnik-georgia.ru/20220221/v-administratsii-prezidenta-gruzii-otvetili-na-otkrytoe-pismo-saakashvili-264653409.html

В администрации президента Грузии ответили на открытое письмо Саакашвили

В администрации президента Грузии ответили на открытое письмо Саакашвили

Глава администрации президента Грузии назвала содержание открытого письма Саакашвили неуместным и неприемлемым 21.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-21T22:27+0400

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2022-02-21T22:38+0400

грузия

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специальная служба государственной охраны

михаил саакашвили

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не может снять гриф секретности с расходов Специальной службы государственной охраны для администрации президента с 2013 года, так как документы находятся у администрации правительства, заявила на брифинге глава администрации президента Грузии Натия Сулава.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 18 февраля в открытом письме призвал действующего президента Грузии снять гриф секретности с расходов Специальной службы государственной охраны для администрации президента, уверяя что его обвиняют не в нецелевых расходах, как рассказывают по телевидению, а в нарушении порядка их осуществления.По ее словам, до 1 января 2019 года администрация правительства должна была осуществить классификацию соответствующих документов, заархивировать их и принять другие меры, указанные в соответствующем акте.Сулава отметила, что в период с 2019 по 2021 годы, администрация президента Грузии несколько раз обратилась к администрации правительства с просьбой предоставить акты, определенные под грифом секретности, но, документы так и не были им переданы.Глава администрации президента Грузии предложила Саакашвили, если у него есть претензии к данным документам, лично обратиться в администрацию правительства."Снимите гриф секретности" - Саакашвили написал открытое письмо президенту Грузии >>Кроме того, Сулава назвала содержание открытого письма Саакашвили неуместным и неприемлемым."Косвенные или прямые угрозы в адрес президента, прозвучавшие в открытом обращении, о том, за что в будущем могут судить президента Грузии, непонятны и неприемлемы. Он инсинуирует об угощении гостей шампанским, а также о принятых решениях о помиловании. Подобные инсинуации совершенно неуместны и неприемлемы, анахроничны и неэффективны", - подчеркнула Сулава.Саакашвили и экс-руководителю Специальной службы госохраны Теймуразу Джанашия предъявили обвинение по делу о растрате государственных средств (8,8 миллиона лари) в 2009-2012 годы. В апреле 2015 года дело Джанашия было выделено и рассматривается отдельно от Саакашвили.Президент: ультиматумы и голодовка не снимут напряженности в Грузии >>Обвинение Саакашвили, который покинул Грузию сразу же после истечения срока его президентства в 2013 году, было предъявлено в 2014 году заочно. Тогда прокуратура обнародовала подробный перечень трат бюджетных средств третьим президентом, подкрепив длинный список ксерокопиями чеков.Из материалов дела следует, что в апреле 2009 года Саакашвили принял решение расходовать средства Специальной службы государственной охраны для личных целей в засекреченной форме. До этого траты президента были публичными и финансировались из средств администрации президента и Агентства государственного обеспечения.По данным следствия, осуществление преступного плана было поручено руководителю Специальной службы государственной охраны Теймуразу Джанашия, который сегодня также является подсудимым.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, политика, новости, специальная служба государственной охраны, михаил саакашвили, саломе зурабишвили