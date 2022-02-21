https://sputnik-georgia.ru/20220221/v-gruzii-mogut-vvesti-granitsy-dlya-tsen-na-toplivo-264619749.html

В Грузии могут ввести границы для цен на топливо

В Грузии могут ввести границы для цен на топливо

Импортеры за введение плавающего акциза, однако в министерстве финансов пока не видят подобной необходимости 21.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-21T09:01+0400

2022-02-21T09:01+0400

2022-02-21T09:01+0400

грузия

новости

экономика

бензин

цены на нефть

цены на топливо

агентство конкуренции грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24813/53/248135310_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_850ad4affbbef5fc122353e221f68a85.jpg

ТБИЛИСИ, 21 фев — Sputnik. Правительство Грузии заявляет, что рассматривает меры по страхованию от излишнего повышения цен на топливо в Грузии.Цены на топливо в Грузии продолжают расти из-за тенденций на мировых рынках и колебаний цен на нефть.А вот министр экономики Леван Давиташвили отметил, что государство примет меры, как только увидит неконтролируемые изменения."Если мы увидим важные изменения, то после консультаций с бизнес-сектором адекватно отреагируем на это, так как это очень чувствительный вопрос", – сказал Давиташвили.Почему цены на бензин в Грузии вырастут еще больше – мнение эксперта >>О том, что правительство может ввести границу цены на топливо предполагает глава Союза импортеров нефтепродуктов Вано Мтвралашвили."Министерство рассматривает верхнюю границу цен. Если такое произойдет, растущие цены надо будет компенсировать или субсидиями или акцизами", - сказал Мтвралашвили.Он отметил, что импортеры за введение плавающего акциза, однако в министерстве финансов пока не видят подобной необходимости."Многоступенчатой системы акцизов практически не существует в мире, ее трудно администрировать и она дает возможность для манипуляций", – сказал Хуцишвили.Ситуация на рынке топлива в ГрузииПо данным Агентства конкуренции Грузии, на рынке импорта топливо в 2021 году оперировало 39 экономических агентов и всего в страну было импортировано 1,5 миллиарда литров бензина и дизеля.Основная доля импорта топлива приходится на Туркмению, за ней следуют Россия, Румыния и Болгария.Почему в Грузии растет цена на бензин: глава Минэкономики назвала причины >>При этом агентство отмечает, что себестоимость импортируемого бензина самой распространенной марки "регуляр" из России и Туркмении ниже себестоимости импортируемого бензина из Румынии и Болгарии. И разница за 1 литр этого топлива в течение года составляла от 0,06 до 0,25 лари.При этом агентство конкуренции отмечает, что 2021 год отличался динамикой роста цен на международной платформе Platts (переработанное топливо). За год цена выросла на 65%.В тоже время агентство отмечает, что на розничном рынке цена зависит от компании и на один и тот же вид топлива цена колебалась на 0,3-0,45 лари и зависела от страны импортера.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, бензин, цены на нефть, цены на топливо, агентство конкуренции грузии