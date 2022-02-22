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"Привлечь внимание будет сложнее" - депутат о голодовке Саакашвили
"Привлечь внимание будет сложнее" - депутат о голодовке Саакашвили
Экс-президент Грузии, объявив голодовку, должен был требовать отправки на лечение за границу, считает Яго Хвичия 22.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-22T16:21+0400
2022-02-22T16:21+0400
2022-02-22T16:21+0400
грузия
новости
михаил саакашвили
голодовка
политика
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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили будет сложно привлечь к себе внимание повторной голодовкой, заявил депутат парламента от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия.Саакашвили, который находится в заключении по ряду уголовных дел, вновь объявил голодовку 21 февраля, требуя надлежащей медицинской помощи. До этого экс-президент объявил голодовку 1 октября – в день его ареста, и завершил ее на 50-й день.Хвичия считает, что Саакашвили выдвинул не то требование. По его мнению, экс-президент должен требовать отправки на лечение за границу.В администрации президента Грузии ответили на открытое письмо Саакашвили>>"Я говорил об этом с первого же дня. Вместо Гори его должны были отправить за границу", - сказал Хвичия.Нелегально вернувшегося из Украины в Грузию Саакашвили арестовали и поместили в заключение 1 октября 2021 года в Тбилиси на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. В тот же день он объявил голодовку с требованием его освобождения. На 39-й день голодовки, 8 ноября, Саакашвили из руставской тюрьмы №12 госпитализировали в глданскую тюремную больницу из-за отказа от существенной части предоставляемой ему в тюрьме медицинской помощи.Позднее, 19 ноября, состояние здоровья Саакашвили ухудшилось и его поместили в Горийский военный госпиталь на реабилитацию. В тот же день он прекратил голодовку.Затем, 27 декабря 2021 года, после завершения курса лечения Саакашвили этапировали из Гори обратно в руставскую тюрьму №12.Экс-президент Грузии обвиняется по нескольким уголовным делам.В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили. По этим делам он был приговорен к шести годам заключения.На рассмотрении в суде находятся еще три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, михаил саакашвили, голодовка, политика
"Привлечь внимание будет сложнее" - депутат о голодовке Саакашвили
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Экс-президент Грузии, объявив голодовку, должен был требовать отправки на лечение за границу, считает Яго Хвичия
ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили будет сложно привлечь к себе внимание повторной голодовкой, заявил депутат парламента от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия.
Саакашвили, который находится в заключении по ряду уголовных дел, вновь объявил голодовку 21 февраля, требуя надлежащей медицинской помощи. До этого экс-президент объявил голодовку 1 октября – в день его ареста, и завершил ее на 50-й день.
"Думаю, что чем дольше длится голодовка, тем сложнее привлечь этим внимание. Саакашвили уже голодал 50 дней. Представьте, пока пройдет 50 дней, "Грузинская мечта" будет чувствовать себя сравнительно спокойно. Поэтому выполнить ему эту задачу будет непросто. Желаю Саакашвили удачи в этом деле", - заявил Хвичия.
Хвичия считает, что Саакашвили выдвинул не то требование. По его мнению, экс-президент должен требовать отправки на лечение за границу.
"Я говорил об этом с первого же дня. Вместо Гори его должны были отправить за границу", - сказал Хвичия.
Нелегально вернувшегося из Украины в Грузию Саакашвили арестовали и поместили в заключение 1 октября 2021 года в Тбилиси на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. В тот же день он объявил голодовку с требованием его освобождения. На 39-й день голодовки, 8 ноября, Саакашвили из руставской тюрьмы №12 госпитализировали в глданскую тюремную больницу из-за отказа от существенной части предоставляемой ему в тюрьме медицинской помощи.
Позднее, 19 ноября, состояние здоровья Саакашвили ухудшилось и его поместили в Горийский военный госпиталь на реабилитацию. В тот же день он прекратил голодовку.
Затем, 27 декабря 2021 года, после завершения курса лечения Саакашвили этапировали из Гори обратно в руставскую тюрьму №12.
Экс-президент Грузии обвиняется по нескольким уголовным делам.
В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.
По этим делам он был приговорен к шести годам заключения.
На рассмотрении в суде находятся еще три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.
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