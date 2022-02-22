https://sputnik-georgia.ru/20220222/privlech-vnimanie-budet-slozhnee---deputat-o-golodovke-saakashvili-264680649.html

"Привлечь внимание будет сложнее" - депутат о голодовке Саакашвили

"Привлечь внимание будет сложнее" - депутат о голодовке Саакашвили

Экс-президент Грузии, объявив голодовку, должен был требовать отправки на лечение за границу, считает Яго Хвичия 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T16:21+0400

2022-02-22T16:21+0400

2022-02-22T16:21+0400

грузия

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михаил саакашвили

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политика

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили будет сложно привлечь к себе внимание повторной голодовкой, заявил депутат парламента от оппозиционной партии "Гирчи" Яго Хвичия.Саакашвили, который находится в заключении по ряду уголовных дел, вновь объявил голодовку 21 февраля, требуя надлежащей медицинской помощи. До этого экс-президент объявил голодовку 1 октября – в день его ареста, и завершил ее на 50-й день.Хвичия считает, что Саакашвили выдвинул не то требование. По его мнению, экс-президент должен требовать отправки на лечение за границу.В администрации президента Грузии ответили на открытое письмо Саакашвили>>"Я говорил об этом с первого же дня. Вместо Гори его должны были отправить за границу", - сказал Хвичия.Нелегально вернувшегося из Украины в Грузию Саакашвили арестовали и поместили в заключение 1 октября 2021 года в Тбилиси на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. В тот же день он объявил голодовку с требованием его освобождения. На 39-й день голодовки, 8 ноября, Саакашвили из руставской тюрьмы №12 госпитализировали в глданскую тюремную больницу из-за отказа от существенной части предоставляемой ему в тюрьме медицинской помощи.Позднее, 19 ноября, состояние здоровья Саакашвили ухудшилось и его поместили в Горийский военный госпиталь на реабилитацию. В тот же день он прекратил голодовку.Затем, 27 декабря 2021 года, после завершения курса лечения Саакашвили этапировали из Гори обратно в руставскую тюрьму №12.Экс-президент Грузии обвиняется по нескольким уголовным делам.В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили. По этим делам он был приговорен к шести годам заключения.На рассмотрении в суде находятся еще три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, михаил саакашвили, голодовка, политика