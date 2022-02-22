https://sputnik-georgia.ru/20220222/vrach-rasskazala-skolko-mozhno-est-sladkogo-bez-vreda-dlya-zdorovya-264644566.html

Врач рассказала, сколько можно есть сладкого без вреда для здоровья

Врач рассказала, сколько можно есть сладкого без вреда для здоровья

Потребность в сахаре предупреждает также и о недостатке микроэлементов, витаминов или других заболеваниях 22.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-22T06:31+0400

2022-02-22T06:31+0400

2022-02-22T06:31+0400

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ТБИЛИСИ, 22 фев — Sputnik. Без сладостей не могут прожить многие люди, но сколько можно есть конфет и в целом сладкого в день без вреда для здоровья – знают немногие.Врач Татьяна Бочарова рассказала, что по рекомендации ВОЗ взрослый человек без вреда для здоровья в день может есть 25-50 грамм сахара, иначе возрастает риск диабета второго типа и ожирения.Диетолог раскрыла тайну похудения без диет и спорта>>В дневную норму, по словам врача, входит не только сахарный песок, но и консервированные овощи, готовые завтраки, соусы, кетчупы, мюсли, десерты и обезжиренные молочные продукты.Чтобы понимать, сколько сладкого можно есть без вреда для здоровья, надо внимательно изучать этикетки с составом продукта, где указана информация о том, сколько содержится сахара на 100 грамм, рассказал врач Олег Серебрянский.Врач отметил, что нормой потребления сахара без вреда для здоровья считается около 40 грамм в день – примерно шесть чайных ложек чистого сахара, четыре конфеты, четыре печенья, два шарика мороженого или очень маленький кусочек торта.Какие продукты снижают сахар – топ-3 от знаменитого диетолога>>Сахар способствует выработке гормона радости – серотонина, поэтому тягу к сладкому врачи чаще всего объясняют психологическими причинами – плохим настроением, недосыпом или стрессом. Потребность в сахаре предупреждает также и о недостатке микроэлементов, витаминов или других заболеваниях, поэтому специалисты рекомендуют своевременно обследоваться.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

новости, общество, наука, здоровье, советы врачей